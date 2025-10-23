2025「超越圈圈」循環經濟博覽會開幕 台荷聯手邁向淨零

2025「超越圈圈循環經濟博覽會」（Circular-Cross Expo 2025）23日在松山文創園區盛大開幕，展期將持續至26日。環境部資源循環署署長賴瑩瑩、荷蘭駐台機構代表等貴賓共同出席開幕典禮，象徵台灣循環經濟在跨域合作與國際鏈結上邁出重要一步。

資源循環署署長賴瑩瑩致詞時指出，本展覽已邁入第六年，對台灣循環經濟具有相當重要的地位與意義。她強調，創新是推動循環經濟的起點，而青年投入更是新生的動力。賴瑩瑩表示：「我們推出的循環經濟路徑圖，更需要這樣的國際合作與青年行動力量，來共同邁向淨零與零廢棄目標。」

荷蘭在台辦事處副代表馬得斯（Matthijs van der Hoorn）感謝台灣在推動循環經濟上的努力，他認為循環經濟是一種改變思維、以不同方式創新的挑戰，需要明確的目標與共同行動才能實現永續轉型。馬得斯引用一句話來總結合作的重要性：「一個人走得快，一群人走得遠」，並感謝荷蘭循環熱點基金會（Holland circular hotspot,HCH）作為合作夥伴的先行角色。

荷蘭循環熱點基金會執行長Freek van Eijk與營運長Vesna Lavtizar在致詞中也高度肯定台灣的地位。他們表示：「荷蘭被譽為全球循環經濟的領跑者，但對我們而言，台灣才是亞太區的循環經濟先驅。台灣正成為串連區域循環機會的重要門戶。唯有透過合作，我們才能擴大創新規模，讓循環經濟成為新的日常模式。」

策展人賴懿容提到，自2020年誕生以來，「超越圈圈」持續串連跨越領域、願意實驗的人士。今年的策展主題為「Let’s Circle Up! A Party for Circular Ideas. 」，她期望展覽不再只是觀看，而是一場能交流、能碰撞、能帶回具體行動的循環嘉年華。

本屆展覽涵蓋「台灣循環生態鏈」、「循環亮點」、「生活美學手作體驗」、「循環新創」及「國際交流區」五大主題，完整呈現文化、教育、創新與國際交流的多元樣貌。展期中規劃了近20場手作體驗活動、7場國際分享及多場產業媒合會議，邀請民眾與業者走進展場，共同參與這場全民的循環盛事。

展區橫跨文化廣場、文創大街、椰林大道與南向製菸工廠四大場域，從台灣在地素材的文化融合，到技術創新的解決方案，再到教育與生活的結合，以及南向製菸工廠集結的新創服務與共享平台，皆展現了創新循環模式的未來潛力。透過展覽、論壇與產業媒合，台灣循環經濟從在地實踐延伸至國際合作，展現亞太區域共同邁向永續的決心。