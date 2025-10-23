快訊

全民領錢啦！普發現金1萬元來了 分流登記、ATM領現時間流程曝光

全面燃燒4小時！桃園倉庫大火終於撲滅 網拍夫妻仍失聯

2025「超越圈圈」循環經濟博覽會開幕 台荷聯手邁向淨零

經濟日報／ 記者籃珮禎 / 台北即時報導
2025「超越圈圈循環經濟博覽會」盛大開幕，環境部資源循環署署長賴瑩瑩（中）、荷蘭駐台代表與策展團隊共同揭開序幕，象徵台荷合作邁向循環經濟新里程碑。圖／主辦單位提供
2025「超越圈圈循環經濟博覽會」盛大開幕，環境部資源循環署署長賴瑩瑩（中）、荷蘭駐台代表與策展團隊共同揭開序幕，象徵台荷合作邁向循環經濟新里程碑。圖／主辦單位提供

2025「超越圈圈循環經濟博覽會」（Circular-Cross Expo 2025）23日在松山文創園區盛大開幕，展期將持續至26日。環境部資源循環署署長賴瑩瑩、荷蘭駐台機構代表等貴賓共同出席開幕典禮，象徵台灣循環經濟在跨域合作與國際鏈結上邁出重要一步。

資源循環署署長賴瑩瑩致詞時指出，本展覽已邁入第六年，對台灣循環經濟具有相當重要的地位與意義。她強調，創新是推動循環經濟的起點，而青年投入更是新生的動力。賴瑩瑩表示：「我們推出的循環經濟路徑圖，更需要這樣的國際合作與青年行動力量，來共同邁向淨零與零廢棄目標。」

荷蘭在台辦事處副代表馬得斯（Matthijs van der Hoorn）感謝台灣在推動循環經濟上的努力，他認為循環經濟是一種改變思維、以不同方式創新的挑戰，需要明確的目標與共同行動才能實現永續轉型。馬得斯引用一句話來總結合作的重要性：「一個人走得快，一群人走得遠」，並感謝荷蘭循環熱點基金會（Holland circular hotspot,HCH）作為合作夥伴的先行角色。

荷蘭循環熱點基金會執行長Freek van Eijk與營運長Vesna Lavtizar在致詞中也高度肯定台灣的地位。他們表示：「荷蘭被譽為全球循環經濟的領跑者，但對我們而言，台灣才是亞太區的循環經濟先驅。台灣正成為串連區域循環機會的重要門戶。唯有透過合作，我們才能擴大創新規模，讓循環經濟成為新的日常模式。」

策展人賴懿容提到，自2020年誕生以來，「超越圈圈」持續串連跨越領域、願意實驗的人士。今年的策展主題為「Let’s Circle Up! A Party for Circular Ideas. 」，她期望展覽不再只是觀看，而是一場能交流、能碰撞、能帶回具體行動的循環嘉年華。

本屆展覽涵蓋「台灣循環生態鏈」、「循環亮點」、「生活美學手作體驗」、「循環新創」及「國際交流區」五大主題，完整呈現文化、教育、創新與國際交流的多元樣貌。展期中規劃了近20場手作體驗活動、7場國際分享及多場產業媒合會議，邀請民眾與業者走進展場，共同參與這場全民的循環盛事。

展區橫跨文化廣場、文創大街、椰林大道與南向製菸工廠四大場域，從台灣在地素材的文化融合，到技術創新的解決方案，再到教育與生活的結合，以及南向製菸工廠集結的新創服務與共享平台，皆展現了創新循環模式的未來潛力。透過展覽、論壇與產業媒合，台灣循環經濟從在地實踐延伸至國際合作，展現亞太區域共同邁向永續的決心。

延伸閱讀

影／循環經濟論壇落幕 賴清德：下次應全穿循環經濟產品做的衣服

北科大創新技術博覽會9作品全數獲獎 創歷年最佳紀錄

鄭麗君：循環經濟立法研擬中 盼與歐盟交流合作

安世半導體風波 中歐過招…陸商務部長與荷蘭官員通話

相關新聞

陸資色彩遭質疑 Volvo：獨立營運、隱私嚴格管控

先前大陸電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場，政府放話嚴擋，但也把由馬來西亞組...

陶朱隱園賣出一戶！每坪近400萬、成交總價12億元 突破彭淮南豪宅防線

眾所矚目的「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今公告以總價12億元，售出高樓層的17樓戶附帶4個車位...

陶朱隱園賣出第一戶！一坪近400萬「破彭淮南防線」 買家身分暫不透露

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」有戶別成交了，中工23日公告，處分「陶朱隱園」1戶及4車位售予非關係人，交易金額為1...

交通委員會考察漁光島 立委盼道路工程加速進行

為加速台南安平港區及漁光島的觀光發展，立法院交通委員會23日由立委林俊憲帶隊，交通部長陳世凱、航政司長韓振華、台灣港務公...

輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都...

到處都是機器人的時代還很遙遠！已經喊40年了…人類還得幹很久

到處都是機器人的未來還很遙遠 早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。