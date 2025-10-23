快訊

「最美潘金蓮」楊思敏爆情變！男友證實分手 1原因粉碎20多年感情

遭嗆「錢都不會算這輩子就這樣」司機暴怒狂毆學生 校方說話了

領1萬元腳步近了！ 賴總統今晚公布普發現金特別預算

中鋼獲2025「淨零產業競爭力」特優獎

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼獲2025「淨零產業競爭力」特優獎。圖／中鋼提供
中鋼獲2025「淨零產業競爭力」特優獎。圖／中鋼提供

中鋼（2002）獲2025「淨零產業競爭力」特優獎。

中鋼近年力推「二軸三轉」重要工作，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的經營發展雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」之三大轉型行動，並在節能減碳及能資源循環領域展現優異績效。

中鋼指出，評審單位是依據企業財報、年報及永續報告書等公開資料，以密集度的觀念量化評估企業溫室氣體排放、用水量及廢棄物處理的經濟效率，並審視再生能源建置與永續議題成效後進行全面評比，並透過公開表揚機制，協助國內企業自我檢視淨零行動的成效。

中鋼長久以來推展5G(5個Green)策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴實踐循環經濟、開拓綠色事業及倡導綠色生活，同時依5G策略展開多元減碳措施，以提升綠色競爭力。

面對全球鋼鐵產業變化及2050碳中和嚴峻挑戰，中鋼規劃短、中、長期減碳方案及碳中和路徑，一步步以系統性方式落實減碳工作，去年完成173件減碳措施，減碳量達10.16萬噸/年；另，統計2018年至2024年期間，中鋼共完成1,281件減碳措施，累積減碳量151.57萬公噸/年，2024年較2018年減幅達6.86%，符合短期減碳目標進度。

面對2050碳中和目標，中鋼與同屬一貫作業鋼廠的其它全球先進鋼廠相同，中、長期皆面對技術、資源、資本等三大挑戰，中鋼將持續投入研發工作，透過蒐研鋼鐵業減碳技術及可行性評估，積極探索低碳先進冶煉技術，並深化 AI 技術於各生產製程環節的應用。此外，中鋼也會秉持「下游好、客戶好，中鋼才會好」的經營理念，持續透過以大帶小模式，攜手鋼鐵產業供應鏈低碳轉型，帶動台灣鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力。

中鋼 減碳 鋼鐵

延伸閱讀

提升精準減碳 星宇加入國際航協航班碳排數據平台

中鋼11月盤價全面持平

中鋼9月業績年減8.8% 鋼價觸底

歐盟鋼鐵關稅 中鋼：積極尋求豁免

相關新聞

陸資色彩遭質疑 Volvo：獨立營運、隱私嚴格管控

先前大陸電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場，政府放話嚴擋，但也把由馬來西亞組...

陶朱隱園賣出一戶！每坪近400萬、成交總價12億元 突破彭淮南豪宅防線

眾所矚目的「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今公告以總價12億元，售出高樓層的17樓戶附帶4個車位...

陶朱隱園賣出第一戶！一坪近400萬「破彭淮南防線」 買家身分暫不透露

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」有戶別成交了，中工23日公告，處分「陶朱隱園」1戶及4車位售予非關係人，交易金額為1...

交通委員會考察漁光島 立委盼道路工程加速進行

為加速台南安平港區及漁光島的觀光發展，立法院交通委員會23日由立委林俊憲帶隊，交通部長陳世凱、航政司長韓振華、台灣港務公...

輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都...

到處都是機器人的時代還很遙遠！已經喊40年了…人類還得幹很久

到處都是機器人的未來還很遙遠 早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。