中鋼獲2025「淨零產業競爭力」特優獎

中鋼（2002）獲2025「淨零產業競爭力」特優獎。

中鋼近年力推「二軸三轉」重要工作，包括「高值化精緻鋼廠」及「發展綠能產業」的經營發展雙主軸，以及「低碳轉型」、「數位轉型」及「供應鏈轉型」之三大轉型行動，並在節能減碳及能資源循環領域展現優異績效。

中鋼指出，評審單位是依據企業財報、年報及永續報告書等公開資料，以密集度的觀念量化評估企業溫室氣體排放、用水量及廢棄物處理的經濟效率，並審視再生能源建置與永續議題成效後進行全面評比，並透過公開表揚機制，協助國內企業自我檢視淨零行動的成效。

中鋼長久以來推展5G(5個Green)策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴實踐循環經濟、開拓綠色事業及倡導綠色生活，同時依5G策略展開多元減碳措施，以提升綠色競爭力。

面對全球鋼鐵產業變化及2050碳中和嚴峻挑戰，中鋼規劃短、中、長期減碳方案及碳中和路徑，一步步以系統性方式落實減碳工作，去年完成173件減碳措施，減碳量達10.16萬噸/年；另，統計2018年至2024年期間，中鋼共完成1,281件減碳措施，累積減碳量151.57萬公噸/年，2024年較2018年減幅達6.86%，符合短期減碳目標進度。

面對2050碳中和目標，中鋼與同屬一貫作業鋼廠的其它全球先進鋼廠相同，中、長期皆面對技術、資源、資本等三大挑戰，中鋼將持續投入研發工作，透過蒐研鋼鐵業減碳技術及可行性評估，積極探索低碳先進冶煉技術，並深化 AI 技術於各生產製程環節的應用。此外，中鋼也會秉持「下游好、客戶好，中鋼才會好」的經營理念，持續透過以大帶小模式，攜手鋼鐵產業供應鏈低碳轉型，帶動台灣鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力。