Bolt深耕台灣簽署投資意向書 推動智慧移動服務

歐洲叫車平台Bolt本周稍早（21日）出席經濟部「2025台灣全球招商論壇」，正式簽署投資意向書（LOI），展現對台灣市場的長期投資信心與深耕承諾。

Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，台灣擁有成熟的數位基礎設施與高度行動需求，也是重視使用者體驗與生活品質的市場。Bolt將以全球技術與在地合作為核心，持續投入安全機制與數據能力，深化與政府及在地夥伴的合作，共同打造更具競爭力、公平與創新為核心的移動生態，讓城市回歸以人為本，持續實現Bolt對更好移動體驗的承諾。

Bolt於9月下旬在台啟動服務，為品牌進軍東亞市場的首站。Bolt以更公平的合作機制、多元的在地車隊夥伴關係及嚴謹的安全管理系統，提供乘客具競爭力且安心的選擇，也為駕駛與合作夥伴創造更穩定、透明與可持續的營運環境。隨著本次LOI簽署，Bolt將持續在台投入先進數據分析與產品優化，擴大生態圈合作，推動智慧移動的普及與品質升級。