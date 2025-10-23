快訊

星宇航空宣布加入 IATA「CO2 Connect」計畫

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
星宇航空。聯合報系資料照／記者黃仲明攝影
星宇航空（2646）宣布加入國際航空運輸協會（IATA）推動之「CO2 Connect」計畫，透過共享自身營運實際數據，提升碳排放量計算的精準性及可信度。雙方於21日在香港舉辦的2025世界永續性研討會（World Sustainability Symposium）正式簽約，星宇航空由採購長黃介至代表簽署。此合作象徵星宇航空持續深化永續承諾，朝2050淨零碳排放目標穩步邁進。

「CO2 Connect」計畫由國際航空協會（IATA）推出，為業界最具公信力的航班碳排放數據平台，整合全球航空公司的實際營運資料，提供航空業者、企業以及旅客具科學依據且透明的航班二氧化碳排放量估算參考。航空公司可以藉由此平台更精準地監控自身碳排放狀況，並對照產業基準，制定具體的減碳策略。

星宇航空黃介至採購長表示，加入「CO2 Connect」計畫是星宇航空邁向 2050 年淨零碳排目標的重要一步，透過此平台，星宇航空能為旅客及企業夥伴提供更精準且具公信力的航班碳排資訊，協助乘客了解自身飛行的環境足跡，同時以符合國際標準之統計數據，推動企業內部決策與減碳策略的制定。未來，星宇航空將持續導入高效能新機型、優化營運流程，並積極推動可持續航空燃油（SAF）應用，以實際行動創造低碳永續的航空系統。國際航空協會（IATA）永續發展資深副總裁暨首席經濟學家Marie Owens Thomsen則表示，星宇航空的加入展現了亞洲航空業在碳排資訊透明化上的領導力，也有助於推動全球航空業在永續轉型上的合作與一致性。

參與「CO2 Connect」計畫代表星宇航空對ESG永續承諾的實踐，透過國際準則與業界共同建立減碳標準，此計劃共享數據、資源的特性亦使技術開發的重複成本有效降低。未來星宇航空將持續評估各式減碳行動，以2050淨零排放為目標前進。

