第3季信義房價指數…雙北市價持穩 桃、中、南較去年同期下修

在央行進行房貸政策管控一年的時間，全國房市出現量縮，房價也出現疲軟跡象；根據信義房價資料顯示，最新第3季六都房價指數中，雙北市呈現盤整，但桃園市以外區域房價已經低於去年同期，顯示過去房市飆漲區域出現價格緩慢修正的現象。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，一手市場交易量縮，建物買賣移轉棟數也大幅減少，自然房價也就沒有表現空間，整體反映在政策上路後市場恢復理性，不過區域性有明顯差距，雙北市呈現盤整整理，可能與過去漲幅相對雙北以外區域少。

至於雙北市以外，曾敬德指出，因為雙北市以外區域房價基期低，加上科技業投資帶動，當前房價出現飆漲後的整理，而買方面對過去沒看過的房價，難免心態上會更謹慎保守，且有些房地合一滿20%的物件釋出後，供給增加也會對房價有些壓力。

最新第3季信義房價指數顯示，台北市房價指數相較上季與去年同期持平，新北市則呈季增、年持平，桃園市則是季減1.23%、年減3.72%，新竹季增2.47%、年減2.34%，台中市季減2.14%、年減5.44%，台南市季減2.06%且年減2.62%，高雄市季減1.8%且年減5.71%，桃園、台中、台南與高雄都是季減且年減的區域。