陸資色彩遭質疑 Volvo：獨立營運、隱私嚴格管控

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
Volvo台灣總裁林裕凱。記者林海／攝影
先前大陸電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場，政府放話嚴擋，但也把由馬來西亞組裝後來台的Volvo EX30拖下水。對於陸資色彩，Volvo台灣總裁林裕凱強調，Volvo是獨立營運。

林裕凱表示，雖然2010年吉利買下Volvo，但他去瑞典的次數比吉利更多，甚至根本沒去過吉利，Volvo是獨立營運的公司，資方並未管理經營，品牌真實的走向是獨立的，但與全球有很強的連動性。

但Volvo與吉利會有技術資源上共享，對於消費者來說難免有疑慮，林裕凱表示，大陸製造或大陸研發是很難避免的，但引入產品，更多的討論是資訊保護與安全。他更強調，隱私保護是獨立並且嚴格管控的，數據存儲在韓國，數據保護跟著歐盟的法規走。

今年台灣車市冷淡，台灣Volvo銷售表現也不佳，林裕凱表示，順境求量，逆境求質，Volvo一直強調順勢而為，順勢來的時候，只要口碑在，消費者就會在，今年會更加強服務品質，強化消費者最重視的保修、妥善率等，並以新的溝通方式與消費者有更多互動，傳達安全、豪華的價值。

林裕凱表示，對於7月上任後，外界都關注在他的年輕、資歷、背景等，因此先關掉所有社群媒體，決定先保持安靜，做出成績後才面對大家，雖然上半年市場並不好，但Volvo在9月創造了今年單月銷量最高，EX 30也在9月達到電車銷量第一名，未來還是希望退居在品牌之後，也希望用2年的時間改變本質，2027年電車與油車的矩陣會更完整。

林裕凱指出，未來不但Volvo電車新車款會更多，傳統強項油車也會不斷改款，腳步不會落後，油車、電車與混合動力車都不會缺席，以符合不同人群與消費需求。

馬來西亞 車市

相關新聞

陶朱隱園賣出第一戶！一坪近400萬「破彭淮南防線」 買家身分暫不透露

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」有戶別成交了，中工23日公告，處分「陶朱隱園」1戶及4車位售予非關係人，交易金額為1...

陸資色彩遭質疑 Volvo：獨立營運、隱私嚴格管控

先前大陸電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場，政府放話嚴擋，但也把由馬來西亞組...

陶朱隱園賣出一戶！每坪近400萬、成交總價12億元 突破彭淮南豪宅防線

眾所矚目的「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今公告以總價12億元，售出高樓層的17樓戶附帶4個車位...

交通委員會考察漁光島 立委盼道路工程加速進行

為加速台南安平港區及漁光島的觀光發展，立法院交通委員會23日由立委林俊憲帶隊，交通部長陳世凱、航政司長韓振華、台灣港務公...

輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都...

到處都是機器人的時代還很遙遠！已經喊40年了…人類還得幹很久

到處都是機器人的未來還很遙遠 早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業

