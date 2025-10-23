陸資色彩遭質疑 Volvo：獨立營運、隱私嚴格管控

先前大陸電動車品牌比亞迪（BYD）可能透過太古汽車集團代理、以「騰勢」品牌進入台灣市場，政府放話嚴擋，但也把由馬來西亞組裝後來台的Volvo EX30拖下水。對於陸資色彩，Volvo台灣總裁林裕凱強調，Volvo是獨立營運。

林裕凱表示，雖然2010年吉利買下Volvo，但他去瑞典的次數比吉利更多，甚至根本沒去過吉利，Volvo是獨立營運的公司，資方並未管理經營，品牌真實的走向是獨立的，但與全球有很強的連動性。

但Volvo與吉利會有技術資源上共享，對於消費者來說難免有疑慮，林裕凱表示，大陸製造或大陸研發是很難避免的，但引入產品，更多的討論是資訊保護與安全。他更強調，隱私保護是獨立並且嚴格管控的，數據存儲在韓國，數據保護跟著歐盟的法規走。

今年台灣車市冷淡，台灣Volvo銷售表現也不佳，林裕凱表示，順境求量，逆境求質，Volvo一直強調順勢而為，順勢來的時候，只要口碑在，消費者就會在，今年會更加強服務品質，強化消費者最重視的保修、妥善率等，並以新的溝通方式與消費者有更多互動，傳達安全、豪華的價值。

林裕凱表示，對於7月上任後，外界都關注在他的年輕、資歷、背景等，因此先關掉所有社群媒體，決定先保持安靜，做出成績後才面對大家，雖然上半年市場並不好，但Volvo在9月創造了今年單月銷量最高，EX 30也在9月達到電車銷量第一名，未來還是希望退居在品牌之後，也希望用2年的時間改變本質，2027年電車與油車的矩陣會更完整。

林裕凱指出，未來不但Volvo電車新車款會更多，傳統強項油車也會不斷改款，腳步不會落後，油車、電車與混合動力車都不會缺席，以符合不同人群與消費需求。