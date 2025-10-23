彭淮南防線失守！「陶朱隱園」每坪近400萬開胡 買方身份中工這麼說

「陶朱隱園」開胡了，中工（2515）23日公告以總價12億元賣出一戶加四車位，車位每個是9.5坪。

據中工公告資料，23日已售戶是17樓，買方以總價12億元入手一戶住宅加上四個車位，專家分析，以每個車位約1,000萬元來算，全案扣除車位後，住宅總價為11.6億元，以住宅坪數299.44坪來算，每坪成交價約達387.39萬元，價格衝破「前央行總裁彭淮南300萬元防線」。

由於買方為自然人，外界好奇對方身分背景，對此，中工表示，董事會正式通過「陶朱隱園」68號17樓處分，但購買者資訊基於買方隱私保護，買賣雙方已簽署保密協定，暫無法透露。

中工指出，「陶朱隱園」曾獲選為全球九大城市新地標，且是唯一住宅項目，兼具藝術美學與生態建築特色，如世界王冠上的鑽石，珍稀耀眼。

中工強調，「陶朱隱園」現階段銷售價格極具吸引力，其藝術價值更是吸引不少工商業界人士青睞，預期隨著建案熱度與地段稀有性，未來售價將持續上漲，是一般豪宅無法比擬，展現長期增值潛力，此時正是收藏家入手的絕佳時機。