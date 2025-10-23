快訊

跨域合作與國際鏈結 2025「超越圈圈 循環經濟博覽會」開幕

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導
2025「超越圈圈 循環經濟博覽會」由環境部資源循環署署長賴瑩瑩致詞，荷蘭駐臺機構代表共同出席。圖／環境部
2025「超越圈圈 循環經濟博覽會」(Circular-Cross Expo 2025)，今日（10月23日）於松山文創園區盛大揭幕。開幕典禮由環境部資源循環署署長賴瑩瑩致詞，荷蘭駐臺機構代表共同出席，現場貴賓齊聚，象徵臺灣循環經濟邁向跨域合作與國際鏈結的重要里程碑。展覽時間從23日至26日，歡迎對循環經濟有興趣的民眾及業者前往參觀。

賴瑩瑩表示，本展已邁入第六年，對臺灣的循環經濟有相當的重要地位與意義。她指出，創新是推動循環經濟的起點，而青年投入更是新生的動力，感謝策展團隊串聯全臺各地工作室及團體，從創業實驗到產業化發展，展現無限創意。今年更與2025亞太循環經濟論壇暨熱點（APCER & Hotspot）聯動舉辦，在荷蘭館與多國夥伴的參與下，我們推出的循環經濟路徑圖，更需要這樣的的國際合作與青年行動力量，來共同邁向淨零與零廢棄目標。

荷蘭在臺辦事處副代表馬得斯(Matthijs van der Hoorn)感謝臺灣在推動循環經濟上的努力。他表示，循環經濟是一種改變思維、以不同方式創新的挑戰，需要明確的目標與共同的行動，才能真正實現永續轉型。他強調：「一個人走得快，一群人走得遠」，這正是今日大家齊聚一堂的意義，並感謝荷蘭循環熱點基金會（HCH）作為推動循環經濟的先行者與合作夥伴。

荷蘭循環熱點基金會執行長Freek van Eijk與營運長Vesna Lavtizar在致詞中表示：「荷蘭被譽為全球循環經濟的領跑者，但對我們而言，臺灣才是亞太區的循環經濟先驅。臺灣正成為串連區域循環機會的重要門戶。兩國在超越圈圈博覽會中共同分享對循環經濟的洞見、實踐與熱情。唯有透過合作，我們才能擴大創新規模，讓循環經濟成為新的日常模式。」

策展人賴懿容提到，自2020年誕生以來，「超越圈圈」一直希望串連那些跨越領域、願意實驗的人—設計師、農夫、老師、工程師、社會企業者。他們的共通點是：不僅關心自己的產品或專業，更關心我們所身處的地球與社會。今年以「Let’s Circle Up! A Party for Circular Ideas. 」為策展主題，展覽不再只是觀看， 而是一場能交流、能碰撞、能帶回具體行動的循環嘉年華。

展期規劃近20場手作體驗活動、7場國際分享及多場產業媒合會議，邀請民眾走進場域，從展覽體驗到互動學習，共同參與這場全民的循環盛事。展覽涵蓋「臺灣循環生態鏈」、「循環亮點」、「生活美學手作體驗」、「循環新創」及「國際交流區」五大主題，完整呈現文化、教育、創新與國際交流的多元樣貌。

本屆展區橫跨文化廣場、文創大街、椰林大道與南向製菸工廠四大場域，在文化廣場，我們看見臺灣在地素材、文化信仰與技術融合的精彩案例；在文創大街，我們看到技術創新如何帶來全新的解決方案；在椰林大道，我們強調教育與生活的結合，從手作工藝到親子參與，都讓循環精神走入家庭與日常；而在南向製菸工廠的展區，更集結了新創服務與共享平臺，展現創新循環模式的未來潛力。

透過展覽、論壇與產業媒合，臺灣循環經濟從在地實踐延伸至國際合作，展現亞太區域共同邁向永續的決心。活動結合政策推動、產業創新、國際交流與公民教育，成為臺灣推動循環經濟、培育全民永續意識的重要平臺，也象徵循環不再只是理念，而是全民共創的行動。

