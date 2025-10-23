快訊

中鋼榮獲財團法人二十一世紀基金會2025「淨零產業競爭力」特優獎

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
中鋼榮獲財團法人二十一世紀基金會2025「淨零產業競爭力」特優獎，由環境保護處處長汪俊育(右三)代表公司出席受獎，並與頒獎人國際氣候發展智庫執行長趙恭岳(右四)及其他受獎人合影。圖／財團法人二十一世紀基金會提供
財團法人二十一世紀基金會於23日舉辦2025「淨零產業競爭力」頒獎典禮，中鋼（2002）於鋼鐵產業類別榮獲特優獎。中鋼近年來戮力推動「二軸三轉」重要工作，包括高值化精緻鋼廠及發展綠能產業的經營發展雙主軸，以及低碳轉型、數位轉型及供應鏈轉型的三大轉型行動，並在節能減碳及能資源循環領域展現優異績效，深獲評審委員肯定，並由中鋼環境保護處汪俊育處長代表公司接受國際氣候發展智庫趙恭岳執行長頒獎。

為鼓勵企業善盡社會責任及響應淨零行動，財團法人二十一世紀基金會設立淨零產業競爭力獎，今年針對國內鋼鐵、塑膠、水泥、造紙及半導體製造業等五大產業共116 家上市櫃公司，依據企業財報、年報及永續報告書等公開資料，以密集度的觀念量化評估企業溫室氣體排放、用水量及廢棄物處理的經濟效率，並審視再生能源建置與永續議題成效後進行全面評比，並透過公開表揚機制，協助國內企業自我檢視淨零行動的成效。

中鋼長久以來推展5G(5個Green)策略，包括開發綠色製程、生產綠色產品，結盟綠色夥伴實踐循環經濟、開拓綠色事業及倡導綠色生活，同時依5G策略展開多元減碳措施，以提升綠色競爭力。面對全球鋼鐵產業變化及2050碳中和嚴峻挑戰，中鋼規劃短、中、長期減碳方案及碳中和路徑，一步步以系統性方式落實減碳工作，去年完成173件減碳措施，減碳量達10.16萬噸/年；另，統計2018年至2024年期間，中鋼共完成1,281件減碳措施，累積減碳量151.57萬公噸/年，2024年較2018年減幅達6.86%，符合短期減碳目標進度。

面對2050碳中和目標，中鋼與同屬一貫作業鋼廠的其它全球先進鋼廠相同，中、長期皆面對技術、資源、資本等三大挑戰，中鋼將持續投入研發工作，透過蒐研鋼鐵業減碳技術及可行性評估，積極探索低碳先進冶煉技術，並深化 AI 技術於各生產製程環節的應用。此外，中鋼也會秉持「下游好、客戶好，中鋼才會好」的經營理念，持續透過以大帶小模式，攜手鋼鐵產業供應鏈低碳轉型，帶動台灣鋼鐵產業升級，提升產業鏈國際競爭力。

中鋼 減碳

