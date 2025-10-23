正隆榮獲「2025淨零產業競爭力卓越獎」 以3R PLUS全循環領航低碳「智」造

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
正隆榮獲「2025淨零產業競爭力卓越獎」，以3R PLUS全循環領航低碳智造。圖／正隆提供
專注「3R PLUS全循環商模」，工紙大廠正隆公司23日獲頒淨零產業競爭力卓越獎。以2050年碳中和為目標，正隆積極布局風能、太陽光電、沼氣發電與生質能熱電等四大綠能系統，將傳統製造工廠轉化為創造能源全循環的場域。

同時，正隆也積極透過提升能源效率、擴大循環低碳燃料使用，全面推動產銷智慧化，提升營運低碳韌性，減碳績效有成；2024年單位營收碳排較前一年度大幅減少10.04%，整體碳排年減達5.1%

「淨零產業競爭力獎」由21世紀基金會與國立中央大學台灣經濟發展研究中心共同主辦，今年邁入第四屆，且首次將評選範圍擴大到造紙業。本年度聚焦鋼鐵、塑膠、水泥、造紙及半導體等高耗能產業，共評比116家上市櫃公司，最終共43家企業入選，當中僅22家獲得最優卓越獎。正隆以多年來推動的低碳「智」造、能源轉型與循環經濟成果，展現造紙產業的綠色競爭實力，獲頒「淨零產業競爭力卓越獎」。

正隆作為全球百大紙業之一，自2019年啟動「智紙4.0」低碳轉型，是台灣首家導入AI智慧化紙業。2022年進一步整合紙業產品、能源、水3大資源循環，同步深化植物纖維、生物材料、生質燃料等農林資源再生應用，開創全台最大再生循環商模3R PLUS，極大化本土紙業「以再生循環為利基」的碳中和能力。

此外，正隆也積極投入碳資產經營，早在2016年，正隆即超前布局低碳技術發展，率先於造紙業開發「TMS-II.013蒸汽系統最佳化」減量方法學，並於2020年完成「環保署（環境部前身）溫室氣體抵換專案」註冊，更於2025年正式取得碳權（減量額度）64,708公噸CO₂e，展現正隆以創新科技推動減碳的決心，將減碳成果轉化為可量化的競爭力資產與可持續的競爭優勢。

正隆管理處吳文棧協理表示，此次獲獎是對正隆長期深耕永續與技術創新的肯定，更呼應公司「自然永續，紙向淨零」的願景。未來正隆將持續以綠色創新驅動產業升級，強化台灣造紙業在邁向淨零時代的國際競爭力。

