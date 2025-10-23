陶朱隱園賣出一戶！每坪近400萬、成交總價12億元 突破彭淮南豪宅防線

眾所矚目的「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今公告以總價12億元，售出高樓層的17樓戶附帶4個車位，本次成交每坪單價近400萬元，直接突破央行前總裁彭淮南的「300萬元豪宅防線。」

中工表示，本次交易戶別為68號17樓，購買者資訊基於隱私保護已簽署保密協定，暫無法透露。

陶朱隱園每戶約300坪，若以車位每個500萬元計算，房產業者初估，本次成交每坪單價近400萬元，也寫下國內豪宅單價新紀錄。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，陶朱隱園螺旋向上與高度綠化的獨特外觀，讓該案成為信義計畫區最吸睛的地標之一，過去未公開銷售時，一度外傳單坪要價超過600萬，高出民眾對台灣房價的理解，加上該案從規劃、完工到銷售，一路走來話題不斷，對潛在買家而言，出手恐被放大檢視，因此長期沒有成交消息傳出。

不過今年該案正式公開銷售，價碼以較貼近市場認知的300萬元為基準，如今順利出售高樓層戶別，並刷新台灣房價紀錄。

陳定中指出，久無銷售消息的陶朱隱園成交，並締造台灣房價新紀錄，對國內冷淡以久的豪宅市場而言，可說是一劑強心針，但時值政府打炒房的敏感時刻，房價天花板一口氣從300萬推升到將近400萬，不免引發政府關注，使打炒房措施不敢貿然鬆綁，因此豪宅貸款的信用管制放鬆的時間點，恐怕會比預期來得延遲。