陶朱隱園賣出第一戶！一坪近400萬「破彭淮南防線」 買家身分暫不透露

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」有戶別成交了，中工23日公告，處分「陶朱隱園」1戶及4車位售予非關係人，交易金額為12億元。

中工表示，本次交易戶別為68號17樓，購買者資訊基於隱私保護已簽署保密協定，暫無法透露。

陶朱隱園每戶約300坪，若以車位每個500萬元計算，每坪單價近400萬元，直接突破央行前總裁彭淮南的「300萬元豪宅防線」，也寫下國內豪宅單價新紀錄。

中工表示，陶朱隱園曾獲選為全球九大城市新地標且是唯一住宅項目，兼具藝術美學與生態建築特色，如世界王冠上的鑽石，珍稀耀眼。

現階段銷售價格極具吸引力，其藝術價值更是吸引不少工商業界人士青睞，預期隨著建案熱度與地段稀缺性，未來售價將持續上漲，是一般豪宅無法比擬，展現長期增值潛力。