交通委員會考察漁光島 立委盼道路工程加速進行

為加速台南安平港區及漁光島的觀光發展，立法院交通委員會23日由立委林俊憲帶隊，交通部長陳世凱、航政司長韓振華、台灣港務公司董事長周永暉、議員林依婷以及李議員啟維等人共同前往台南安平港漁光島，考察漁光島的觀光與交通建設進度。

林俊憲指出，近年漁光島觀光人潮大幅成長，交通壅塞問題也日益明顯。為解決此問題，漁光島預計改建內灣區新港路道路、新建內灣區停車場並調整漁光橋路型為雙向四車道，總經費約6.1億元，預計2030年完工。盼程期程加速，才能有效疏導人車流量，並強化港區與市區之間的聯通。

另外，漁光島的大月牙灣沙灘近年舉辦多個藝文活動，吸引大量國內外遊客到訪，但既有交通車輛停車等基礎設施量能及道路服務水準已不足負荷。應考慮強化漁光島公共服務功能，有效紓解交通壓力。

對此，林俊憲爭取1.6億元改善大月牙灣沙灘的基礎建設，規劃在沙灘南、北側更興建一座停車場，並設置供遊客使用的廁所及盥洗空間，以及闢建南北兩條各為15公尺、8公尺的都市計畫道路銜接現有漁光路。除可紓解人潮及車流外，也可作為緊急救護進出通道，預計明年完工。

林俊憲也爭取1.4億元設置遊客服務空間及觀景平台，並融入景觀與藝術設計，展現安平港區獨特的自然與文化風貌。林俊憲強調，此工程將大幅改善漁光島遊憩環境，讓遊客能更便利、安全地親近海洋，也能吸引更多遊客造訪。

林俊憲表示，漁光島是台南極具潛力的觀光寶地，擁有得天獨厚的自然風景與地理位置優勢，未來的發展應以長遠規劃與完善的配套建設為目標。

他指出，現階段的路型改善與基礎設施工程，是解決現有交通與公共設施不足問題的重要第一步；但更重要的是，後續必須推動中長期整體規劃，在維護漁光島原始自然風貌的前提下，引入更多觀光與文化資源，讓漁光島成為結合生態、藝術與觀光的新亮點。

除了漁光島建設外，林俊憲也關注「西濱快速公路曾文溪橋段新建工程」的進度。該工程總經費高達82億元，全長約3.38公里，目前進度42.6%，預計2028年10月完工。

林俊憲表示，過去台61線西濱快速公路南下進入台南市區，需經下十份交流道繞行市道173線，再轉國姓大橋才能南行，不僅耗時，也造成地方交通瓶頸。

林俊憲期許，除了台61線跨曾文溪大橋動工外，交通部以及台南市政府也應同步推動台61線延伸至四草大橋，銜接台南市區與快速公路，完善「四橫三縱」高快速道路系統，健全大台南整體路網結構，兼顧地方發展與交通效率。

陳世凱部長也當場允諾，會同台南市政府一起努力，全力推動台61線延伸至四草大橋。