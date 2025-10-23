健喬引進日本口服GnRH 拮抗劑、10月核准上市 搶攻每年十億婦科市場

健喬（4114）23日宣布，該公司授權引進日本Kissei Pharmaceutical Co. 創新口服新藥「Yselty（雅絲媞）膜衣錠100毫克（Linzagolix）」，已於今年10月獲得衛福部食藥署（TFDA）核准上市，預計明年首季推出，搶攻每年逾新台幣十億元婦科藥物市場。健喬目標首三年內在婦科逐步取得顯著的市場占有率。

健喬信元表示，目前手術仍是臨床上治療症狀性子宮肌瘤的主要方法。根據健保資料庫顯示，2023年因子宮肌瘤就醫者高達45萬人，經手術治療者超過2萬人，40至50歲為發病高峰期，罹患率達五成以上。由於手術多具侵入性、需麻醉且恢復期長，許多女性期望透過口服藥物進行非手術治療。

健喬信元表示，「雅絲媞」的第二適應症子宮內膜異位症治療，已經在歐洲取得許可，公司預計領證後在今年的12月向TFDA提出申請，預定最快明年第2季取得核准。子宮內膜異位症盛行率是20%-50%隨著年齡上升，子宮內膜異位症治療市場規模約新台幣6.5億元，有助提升藥品使用率。

健喬信元說明，「雅絲媞」的主要成分 Linzagolix 為非胜肽類小分子口服GnRH受體拮抗劑，能迅速抑制腦下垂體釋放濾泡刺激素（FSH）與黃體生成素（LH），進而降低雌激素與黃體素濃度，達到抑制子宮內膜增生與控制出血的目的。

與傳統GnRH類似劑不同，「雅絲媞」採每日一次口服方式，起效快且不會產生初期荷爾蒙激增現象。根據2022年刊載於《The Lancet》的研究，雅絲媞合併低劑量荷爾蒙輔助治療六個月後，經血控制率高達九成以上 ，疼痛顯著緩解，並具有良好耐受性與安全性，臨床效果獲國際肯定。

過去市場上唯一專用於子宮肌瘤的口服藥「恩惜膜5毫克錠劑（Esmya ulipristal acetate黃體素受體拮抗劑），因歐盟評估具嚴重肝損傷風險而全面下架回收，目前市面上已無專用於子宮肌瘤的口服用藥，使患者失去口服治療選項。雅絲媞的上市填補了此空白，為不願開刀、害怕注射、希望保留生育能力的婦女提供全新治療途徑。

健喬信元表示，公司長期深耕荷爾蒙治療領域，擁有符合國際GMP規格的專業製造廠及完整銷售通路，產品涵蓋更年期症狀、避孕、經期調控等荷爾蒙療法等範疇。引進「雅絲媞」不僅完善婦科產品線，更展現健喬積極推動創新、國際化與女性健康照護的長期承諾。