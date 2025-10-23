快訊

民調／鄭麗文反感大於好感 民進黨好感度重新超車國民黨

陶朱隱園賣出第一戶！總價12億 每坪近400萬「破彭淮南防線」

T17、T18「分手費」要給新壽多少？ 李四川曝原則

輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

經濟日報／ 記者陳美玲／台北即時報導
台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都有2~5%左右的漲幅，預售案中漲幅最明顯的是今年從預售到完工的新商辦「遠雄商舟」，在5月19日前，今年度交易平均每坪成交價74.2萬元，宣布後剛好也正邁入交屋，兩筆商辦以平均每坪單價78萬元成交，漲幅達5.1%。台灣房屋集團趨勢中心提供
台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都有2~5%左右的漲幅，預售案中漲幅最明顯的是今年從預售到完工的新商辦「遠雄商舟」，在5月19日前，今年度交易平均每坪成交價74.2萬元，宣布後剛好也正邁入交屋，兩筆商辦以平均每坪單價78萬元成交，漲幅達5.1%。台灣房屋集團趨勢中心提供

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都有2~5%左右的漲幅，預售案中漲幅最明顯的是今年從預售到完工的新商辦「遠雄商舟」，在5月19日前，今年度交易平均每坪成交價74.2萬元，宣布後剛好也正邁入交屋，兩筆商辦以平均每坪單價78萬元成交，漲幅達5.1%。

至於預售住宅方面，每坪成交均價都站上百萬元，其中每坪單價漲幅最多的是「士科大院.」，輝達宣布前，今年每坪均價106.4萬元，漲至宣布後的110.6萬元，成長3.9%。

台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，今年北士科預售住宅均價最高的是「潤泰之森」，平均每坪成交價139.2萬元，最高每坪成交單價甚至超過150萬元，刷新北士科的房價天花板，坐上北投「新豪宅王」寶座。

不過，因該案於今年中才開始銷售，因此未有輝達宣布進駐前的買賣交易，格局規劃2~4房，總價在4,500~8,500萬元左右，主要是該社區位在正文林北路上，距離捷運明德站較近、鄰近文林國小、明德國中，生活機能較佳。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年初北士科的預售新案每坪成交價普遍落在110~130萬元之間，但5月輝達總部設點的消息曝光後，觀察到實價登錄預售交易，不論是商辦還是住宅的成交價格都紛紛提升，顯示各界看好北士科的房市潛力，吸引買家布局。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前北士科商辦與住宅價格呈現「雙軌上行」趨勢，北士科雖具有成長潛能，但現階段的產業投資尚未全面成形，購屋者應以長期持有為前提評估，避免盲目追高，且北士科的產業用地多以地上權形式釋出，開發彈性相對有限，未來的價格走勢仍需觀察產業進駐進度，以及市府後續招商策略的執行成效。

預售 商辦 輝達

延伸閱讀

新聞幕後／新壽談「分手費」北市沙盤推演這情況會同意

啟動新壽合意解約…備案掰了？北市曝輝達今先內部討論

輝達進駐北士科 新光人壽今登3大報頭版廣告：化解僵局 成就國家公益

新光人壽無條件放手 兩大關鍵

相關新聞

陶朱隱園賣出第一戶！一坪近400萬「破彭淮南防線」 買家身分暫不透露

全台最貴、信義區旋轉豪宅「陶朱隱園」有戶別成交了，中工23日公告，處分「陶朱隱園」1戶及4車位售予非關係人，交易金額為1...

陶朱隱園賣出一戶！每坪近400萬、成交總價12億元 突破彭淮南豪宅防線

眾所矚目的「陶朱隱園」在完工7年後，終於出現首筆非關係人交易，中工今公告以總價12億元，售出高樓層的17樓戶附帶4個車位...

交通委員會考察漁光島 立委盼道路工程加速進行

為加速台南安平港區及漁光島的觀光發展，立法院交通委員會23日由立委林俊憲帶隊，交通部長陳世凱、航政司長韓振華、台灣港務公...

輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都...

到處都是機器人的時代還很遙遠！已經喊40年了…人類還得幹很久

到處都是機器人的未來還很遙遠 早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業

北市房市實價登錄交易量急縮 年減幅近5成價格卻僅微跌

北市地政局公布最新實價登錄，今年7月房市交易量較6月減少18.3 %，較前一年同期相較，減幅更達49.34%；住宅價格指...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。