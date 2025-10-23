輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都有2~5%左右的漲幅，預售案中漲幅最明顯的是今年從預售到完工的新商辦「遠雄商舟」，在5月19日前，今年度交易平均每坪成交價74.2萬元，宣布後剛好也正邁入交屋，兩筆商辦以平均每坪單價78萬元成交，漲幅達5.1%。

至於預售住宅方面，每坪成交均價都站上百萬元，其中每坪單價漲幅最多的是「士科大院.」，輝達宣布前，今年每坪均價106.4萬元，漲至宣布後的110.6萬元，成長3.9%。

台灣房屋朗居天母加盟店協理洪浩庭表示，今年北士科預售住宅均價最高的是「潤泰之森」，平均每坪成交價139.2萬元，最高每坪成交單價甚至超過150萬元，刷新北士科的房價天花板，坐上北投「新豪宅王」寶座。

不過，因該案於今年中才開始銷售，因此未有輝達宣布進駐前的買賣交易，格局規劃2~4房，總價在4,500~8,500萬元左右，主要是該社區位在正文林北路上，距離捷運明德站較近、鄰近文林國小、明德國中，生活機能較佳。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，今年初北士科的預售新案每坪成交價普遍落在110~130萬元之間，但5月輝達總部設點的消息曝光後，觀察到實價登錄預售交易，不論是商辦還是住宅的成交價格都紛紛提升，顯示各界看好北士科的房市潛力，吸引買家布局。

第一建經研究中心副理張菱育指出，目前北士科商辦與住宅價格呈現「雙軌上行」趨勢，北士科雖具有成長潛能，但現階段的產業投資尚未全面成形，購屋者應以長期持有為前提評估，避免盲目追高，且北士科的產業用地多以地上權形式釋出，開發彈性相對有限，未來的價格走勢仍需觀察產業進駐進度，以及市府後續招商策略的執行成效。