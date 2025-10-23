到處都是機器人的時代還很遙遠！已經喊40年了…人類還得幹很久

到處都是機器人的未來還很遙遠

早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業的成功所激發，不過我的那份樂觀很快就消失了。原本預想的迅速普及始終沒有實現，最終日本製造業成功背後的真正原因，被歸功於及時化生產和其他管理技術。

2010年代，機器人的炒作死灰復燃，例如福特所寫的《被科技威脅的未來》，以及一些學術研究，對機器人將取代多少工作，提出了樂觀的估計。他們用的方法不僅和上一章所討論的差別極大，而且根本上是「黑箱」作業，對實務工作者還無實用價值。

有一份研究測量手指靈活度，估計機器人可以多麼輕鬆完成工作。另一項研究先找出機器人、軟體和人工智慧專利書和某份職務說明書的重疊部分，然後用它來估計機器人、軟體及人工智慧對於該份工作的影響。第3份研究主要是根據打零工者提供的群眾外包（crowdsourcing）調查數據，然後將機器人和人工智慧常見的應用連結到職業能力上。

在現實中，過去10年來機器人的使用速度並沒有加快，唯一可能的例外是中國，然而學術界照樣繼續使用他們罕有人懂的方法。2021年工業用機器人的銷售量確實激增，但其實是2019年和2020年銷售下跌之後回復常態罷了。

這些機器人絕大多數安裝在中國，其次是日本，第3名是美國，韓國居第4。專業服務型機器人的銷售也穩定成長，在2021年達到121,000部（大概是工業用機器人的25％），大都用在商品搬運或大宗貨運（譬如亞馬遜的倉庫）。

真正的家用機器人甚至更少見，除非把自動真空吸塵器和修剪草坪的設備視為機器人，否則恐怕要等到更遙遠的未來，才能見到家用機器人普及。誠如一位工程師所描述的：「家用機器人離廣泛使用還很遙遠，因為它們無法應付家裡五花八門的東西。

「反之，在組裝生產線或倉庫裡，環境和工序經過嚴格組織，工程師能夠事先寫好程式，安排機器人的動作，或是利用刷QR Code等簡單的方法，命令機器人放置東西或瞄準特定位置。」而特斯拉公司的年度公告，至今還未促使工程師們對此表達比較樂觀的看法。

問題是機器人科學真正的進步少之又少，很多當今受到稱許的成就，例如品質更優良的力量感測器（force sensor）能簡化訓練或優化視覺系統，原本預計1990年就會實現，而不是2010年。

此外，從2005年到2014年，機器人硬體的價格每年大概下跌3％，不像很多可類比的突破性技術那樣，價格動輒下跌30％到40％（這些在第8章和第9章會再詳述）。

客製化周邊的價格下降率可能比較低，例如感測器、夾爪及安裝設備，再加上工程費，大概是硬體成本的3倍之多。機器人將會繼續普及，只不過沒有樂觀人士宣稱的那麼快，除非有像人工智慧之類的互補技術迅速改良成功。

