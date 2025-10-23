統一集團「愛．Sharing」情定威尼斯 DREAM PLAZA 加入同慶

快訊

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北即時報導
統一企業集團年度盛事「愛．Sharing」今年以浪漫水都「威尼斯」為主題城市。統一／提供
統一企業集團（1216）年度盛事「愛．Sharing」今年以浪漫水都「威尼斯」為主題城市。11月14日起，於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代以及統一集團各通路共創華麗的聖誕慶典。

「愛．Sharing」每年會選定一座主題城市，邀請民眾展開獨特的旅程。2016年以來，一同探索浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、奇幻的拉斯維加斯、狂放的巴塞隆納，到去年經典與創新交織的倫敦。每年的創意裝置，都帶來無限的驚喜，並刻劃成深刻的回憶。

今年愛．Sharing將帶領大家一起前往義大利的水都「威尼斯」，一座人文藝術底蘊深厚的城市，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島。每一個畫面，都是其他城市無法複製的美。

統一集團表示，今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

精彩的聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情。大門則以巨大聖誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。

高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，一轉身，有貢多拉船伕、聖馬可飛獅、彩色玻璃工藝點綴，完整復刻彷彿置身於河岸，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華，預計邀請各式表演者共襄盛舉，讓人們完全沉浸在威尼斯的熱情氛圍中。

