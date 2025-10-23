快訊

雞魯、魯肉飯都變貴了！鬍鬚張外送平台漲15% 業者澄清：與豬瘟無關

14歲老狗「聽到好友去世」悲傷絕食 飼主出1奇招結局傻眼：復活了

政策轉彎！北市今宣布營養午餐禁用溫體豬 教育局曝原因

美亞鋼管攜手東捷資訊 率先國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
美亞鋼管宣布成功攜手東捷資訊，率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲）。東捷資訊／提供
美亞鋼管宣布成功攜手東捷資訊，率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲）。東捷資訊／提供

台灣鋼管產業領導品牌美亞鋼管，宣布成功攜手東捷資訊（6697），率先於國內鋼管業導入SAP Cloud ERP Private（ERP私有雲），此舉不僅大幅提升財務月結效率與決策即時性，更展現企業數位轉型與國際市場拓展的決心，為產業數位升級立下新標竿。

美亞鋼管成立於1959年，是台灣第一家專業鋼管製造廠，長年深耕本地與東南亞市場，事業版圖除了核心的鋼管製造業務外，也跨足了旅館服務（美亞商旅）與不動產開發（美邑建築），朝向多元化集團發展。隨著全球產業數位化浪潮與ESG永續經營趨勢，美亞鋼管積極推動數位轉型，選擇導入國際級SAP Cloud ERP Private，取代原有運行超過30年的AS/400系統，並於2025年正式上線。

美亞鋼管原本使用近30年的AS/400系統不僅老舊、維護困難，且只有少數人熟悉此系統技術。隨著公司規模擴大、海外據點增加，原有系統已無法支撐美亞鋼管對數據即時性、決策效率和跨部門協作的需求。

美亞鋼管總管理中心陳叔永協理表示：「選擇SAP Cloud ERP Private，除了是國際知名的系統，較不用擔心系統後續的維護人力，最主要的考量在於能夠降低整體IT硬體設備投資與系統維運成本，讓IT人力能專注於業務創新與策略規劃，同時兼顧系統彈性、資安與法規遵循。相較於公有雲標準版本，私有雲版本雖然初期成本投入較高，但更能滿足企業對於客製化、升級與資料安全的嚴格要求，以及未來整合AI、智慧製造執行系統(MES)等新技術的擴充性。」

本次專案導入過程中，經歷多輪平行測試與跨部門協作，並由東捷資訊顧問團隊全程負責專案規劃、流程梳理、系統建置與教育訓練。東捷資訊顧問團隊以嚴謹的專案管理、彈性多線並行策略，協助美亞鋼管順利完成系統上線。

美亞鋼管陳叔永協理表示：「我們曾歷經其他廠牌ERP導入失敗的經驗，這次能夠順利上線，關鍵在於”信任與勇氣”——信任美亞公司同仁與東捷顧問團隊，勇於面對變革，才能推動成功。透過種子人員培訓、跨部門溝通與高階主管全力支持，讓系統能如期上線。」

東捷資訊ERP整合規畫中心副總經理陳歆穎指出：「協助客戶系統如期上線是我們的首要目標。東捷資訊顧問團隊以最嚴謹的專案管理和模組整合經驗，透過持續溝通與跨模組協調，陪伴美亞鋼管從流程梳理到系統落地，逐步克服導入過程中的各項挑戰，確保每個階段目標都能落地，讓數位轉型不僅完成導入，更真正創造營運價值。」

美亞鋼管導入SAP Cloud ERP Private 後，美亞鋼管的財務、採購、銷售、庫存與生產等核心流程全面整合。導入後，財務月結作業由過去每月15日提前至7日前完成所有報表，大幅提升至少50%的決策即時性與經營效率。同時，系統標準化流程與權限控管機制提升內控透明度與合規性，為企業永續經營與國際競爭力奠定基礎。

美亞鋼管未來將持續深化數位轉型，規劃導入BPM電子簽核、MES製造執行系統與Portal整合平台，全面提升管理效能與營運韌性。公司也將ESG納入核心發展策略，積極推動自動化、AI輔助決策管理與環保永續行動，迎接全球市場新挑戰。

東南亞 ESG

延伸閱讀

富邦產險推「ClaimLink 車險理賠匯流平台」 實現理賠全程無紙化

國家品牌玉山獎揭曉 彰銀拿下11項殊榮

國家品牌玉山獎揭曉 台企銀五連霸首獎

一銀推動全齡友善職場

相關新聞

到處都是機器人的時代還很遙遠！已經喊40年了…人類還得幹很久

到處都是機器人的未來還很遙遠 早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業

輝達落腳北士科 專家：商辦與住宅價「雙軌上行」中

台灣房屋集團趨勢中心觀察實價登錄，2025年北士科重劃區在輝達（NVIDIA）記者會前後的預售房市交易變化，不少預售案都...

北市房市實價登錄交易量急縮 年減幅近5成價格卻僅微跌

北市地政局公布最新實價登錄，今年7月房市交易量較6月減少18.3 %，較前一年同期相較，減幅更達49.34%；住宅價格指...

用回收寶特瓶穿出綠色時尚 康樂球工作室走出創意新道路

傳統製造業也能走出新路，新北經發局22日於青職基地舉辦「SKYE輕旅鞋產品體驗活動」，由參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球...

星宇航空宣布加入 IATA「CO2 Connect」計畫

星宇航空（2646）宣布加入國際航空運輸協會（IATA）推動之「CO2 Connect」計畫，透過共享自身營運實際數據，...

東高雄熱區「無雙」建案公開 3字頭成交吸睛

東高雄消費機能完備、商業機能發達、人口紅利加持且屬指標明星學區的生活圈，再加上具重大建設捷運黃線動工拉抬，陽明學區「無雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。