北市房市實價登錄交易量急縮 年減幅近5成價格卻僅微跌

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市城市景觀。報系資料照／記者楊正海攝影
台北市城市景觀。報系資料照／記者楊正海攝影

北市地政局公布最新實價登錄，今年7月房市交易量較6月減少18.3 %，較前一年同期相較，減幅更達49.34%；住宅價格指數127.04，較6月下跌0.42%，較前一年6月下跌1.69%。

地政局指出，根據交易量及總額分析，今年年7 月實價登錄量價動態，全市交易量共424件，較6月519件減少95件，減幅18.30%，較前一年同期837件，減幅49.34%。

另外，交易總額為124.23億元，較6月163.37億元減少39.14億元，減幅23.96%，較前一年同期222.52億元，減幅44.17%。

地政局指出，各行政區7月交易量，2區增加、10區減少，增幅最大為中山區，較6月增加13.24%；減幅最大為士林區，較6月減少42.55%。

另外，各行政區交易總額依序由中山區22.44億元、大安區19億元及內湖區18.4億元位居前3名；總額最少為萬華區，僅3.89億元，總額最高的中山區與最低的萬華區，差約4.77倍。交易總額除中山區較6月增加0.27%外，其餘行政區皆減少；減幅最大為內湖區，較6月減少50.74%。

住宅價格指數分析，今年7月全市住宅價格指數127.04，較6月127.57下跌0.42%，較前一年同期129.23下1.69%；標準住宅總價2013萬元，標準住宅單價每坪64.11萬元。

其中，大樓住宅價格指數138.09，較6月138.52下跌0.31%；公寓住宅價格指數111.90，較6月112.41下跌0.45%；小宅住宅價格指數128.18，較6月128.08上升0.08%。

114年7月台北市不動產買賣交易量與總額比較表。圖／北市地政局提供
114年7月台北市不動產買賣交易量與總額比較表。圖／北市地政局提供

