北市房市實價登錄交易量急縮 年減幅近5成價格卻僅微跌

到處都是機器人的未來還很遙遠 早在1980年代初期，我還在卡內基美隆大學念碩士的時候，機器人就已經被炒作得沸沸揚揚，我的碩士論文主題正是機器人經濟學。當時我也曾介入炒作，有一部分是受到日本製造業

2025-10-23 14:11