用回收寶特瓶穿出綠色時尚 康樂球工作室走出創意新道路

傳統製造業也能走出新路，新北經發局22日於青職基地舉辦「SKYE輕旅鞋產品體驗活動」，由參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球工作室，現場展示以回收寶特瓶再製材質打造，展現綠色時尚新趨勢。不少試穿後的民眾大讚鞋子輕軟又透氣。

「群眾募資輔導計畫」協助新北在地中小企業運用募資平台，結合市場驗證與品牌行銷，從品牌策略、行銷推廣到素材製作，全方位協助業者成功上架平台。計畫於2020年啟動，已成功輔導83組團隊，累計募資金額突破2.4億元。此次更進一步協助業者舉辦線下體驗活動，讓民眾親身感受產品魅力，串聯線上線下支持能量。

康樂球工作室原為傳統製造業者，近年積極投入創新轉型，結合在地製鞋工藝推出自有品牌「SKYE」，主打「一鞋多場景」的輕旅鞋。產品採用15支回收寶特瓶再製而成的環保材料，鞋面防潑耐髒、透氣不悶；專利交叉鞋繩設計穿脫方便，內建人體工學鞋墊與動態支撐技術，讓長時間行走依然舒適。

共同創辦人張瑋玲表示，希望讓傳統工廠從代工走向自創品牌，讓一雙鞋能承載機能、時尚與綠色永續。目前產品正熱烈募資中（https://reurl.cc/DOGnXj）。現場試穿的民眾好評不斷，表示鞋墊很貼腳、走一整天也不累，布料輕又防潑水，外型也很好搭，而且免綁鞋帶設計讓穿脫快速又便利。活動氣氛熱絡，不少人立即上網支持募資。