快訊

新壽放手北士科 輝達「星艦落地」北市府還有兩道關卡

高市早苗用人大膽？新內閣被評「新手上路」

下個克里米亞？路透：中共「十五五規畫」 台灣憂金門納入其中

用回收寶特瓶穿出綠色時尚 康樂球工作室走出創意新道路

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球工作室，現場展示以回收寶特瓶再製材質打造鞋款。圖／新北市經發局提供
參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球工作室，現場展示以回收寶特瓶再製材質打造鞋款。圖／新北市經發局提供

傳統製造業也能走出新路，新北經發局22日於青職基地舉辦「SKYE輕旅鞋產品體驗活動」，由參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球工作室，現場展示以回收寶特瓶再製材質打造，展現綠色時尚新趨勢。不少試穿後的民眾大讚鞋子輕軟又透氣。

「群眾募資輔導計畫」協助新北在地中小企業運用募資平台，結合市場驗證與品牌行銷，從品牌策略、行銷推廣到素材製作，全方位協助業者成功上架平台。計畫於2020年啟動，已成功輔導83組團隊，累計募資金額突破2.4億元。此次更進一步協助業者舉辦線下體驗活動，讓民眾親身感受產品魅力，串聯線上線下支持能量。

康樂球工作室原為傳統製造業者，近年積極投入創新轉型，結合在地製鞋工藝推出自有品牌「SKYE」，主打「一鞋多場景」的輕旅鞋。產品採用15支回收寶特瓶再製而成的環保材料，鞋面防潑耐髒、透氣不悶；專利交叉鞋繩設計穿脫方便，內建人體工學鞋墊與動態支撐技術，讓長時間行走依然舒適。

共同創辦人張瑋玲表示，希望讓傳統工廠從代工走向自創品牌，讓一雙鞋能承載機能、時尚與綠色永續。目前產品正熱烈募資中（https://reurl.cc/DOGnXj）。現場試穿的民眾好評不斷，表示鞋墊很貼腳、走一整天也不累，布料輕又防潑水，外型也很好搭，而且免綁鞋帶設計讓穿脫快速又便利。活動氣氛熱絡，不少人立即上網支持募資。

經發局指出，今年度群募計畫共輔導8組創新產品，除SKYE輕旅鞋外，還包括Arpha「3D人臉辨識靜音智慧電子鎖N1」、禾萬設計「台語嘛會通互動式學習組2」、安美洛生技「植研系列植物營養液」、林山農選「山上寄來的共好雙茶禮」及凱珝國際藝術「塗鴉星大冒險繪本」等，皆在專業輔導下成功上線募資。

活動結合線上募資與線下體驗，開放民眾試穿，吸引眾多熱愛時尚機能與永續生活的民眾熱烈參與。圖／新北市經發局提供
活動結合線上募資與線下體驗，開放民眾試穿，吸引眾多熱愛時尚機能與永續生活的民眾熱烈參與。圖／新北市經發局提供

品牌 成功

延伸閱讀

大園新開夜市人潮擠爆 傳未申請違規營業最高可罰10萬

Steam 2025年發行1.3萬款遊戲！40%作品連100鎂上架費都無法回本

女演員爆19歲榮梓杉出軌施暴反被控是私生 心寒再曬「約開房」對話為證

《極樂迪斯可》官方發六年感謝文 網酸：初期開發者都被炒了 到底在謝誰

相關新聞

王品「青花驕」出海！與香港7-Eleven 推10款聯名鮮食 下一站攻東南亞

海外鐵粉敲碗成功，現在香港也能吃到網友票選台灣精品麻辣鍋第一品牌「青花驕」，王品集團旗下「青花驕」宣布成功進軍香港，首波...

用回收寶特瓶穿出綠色時尚 康樂球工作室走出創意新道路

傳統製造業也能走出新路，新北經發局22日於青職基地舉辦「SKYE輕旅鞋產品體驗活動」，由參與「群眾募資輔導計畫」的康樂球...

星宇航空宣布加入 IATA「CO2 Connect」計畫

星宇航空（2646）宣布加入國際航空運輸協會（IATA）推動之「CO2 Connect」計畫，透過共享自身營運實際數據，...

東高雄熱區「無雙」建案公開 3字頭成交吸睛

東高雄消費機能完備、商業機能發達、人口紅利加持且屬指標明星學區的生活圈，再加上具重大建設捷運黃線動工拉抬，陽明學區「無雙...

合法補習班自清卻受罰 立委向中市教育局提四訴求

台中市嘉群美語補習班負責人陳先生今年3月發現，一名並非補習班員工或負責人的「林老師」非法招生、上課，緊急通知停課並退費，...

不畏買氣吹冷風 今年雙北四區新建案游刃有餘、創區域新高價

2025年房市走弱，不過仍有新案一推出就創區域單價新高，不景氣也爭氣；住展雜誌彙整住宅產品的實價資訊，排除露臺戶造成單價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。