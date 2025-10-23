快訊

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
東高雄熱區「無雙」建案公開，3字頭成交吸睛。記者林政鋒攝影

東高雄消費機能完備、商業機能發達、人口紅利加持且屬指標明星學區的生活圈，再加上具重大建設捷運黃線動工拉抬，陽明學區「無雙」預售案公開，房價3字頭至4字頭吸睛換屋客群，令市場注目。

無限可能行銷董事長高天龍表示，位於皓東路、澄明街口的預售案「無雙」公開，基地696.65坪規劃122戶住家，3戶店面，30-68坪，樓高3.4米屬格局方正具大面開窗並規劃高雄厝陽台，公設規劃健身房、瑜伽室、兒童遊戲室等，目前申請耐震、智慧與綠建築3大標章。

高天龍指出「無雙」建案具備明星雙學區與完善消費機能，產品30坪以上屬首購型換屋客層，「無雙」代表唯一是區段少見危老都更案，並以更罕見拿到3個標章為自我期許。

上市建商主管說，東高雄陽明生活圈周邊未來還有目前已動工捷運黃線設置Y6與Y7雙站點，補足原先生活機能已完備，但僅缺少大眾運輸的問題，也讓區域房價目前全面坐穩4字頭行情，甚至少部分個案，賣到逼近5字頭房價。

學區 房價

