不畏買氣吹冷風 今年雙北四區新建案游刃有餘、創區域新高價

2025年房市走弱，不過仍有新案一推出就創區域單價新高，不景氣也爭氣；住展雜誌彙整住宅產品的實價資訊，排除露臺戶造成單價拆算過高的偏差，今年在台北市北投區，與新北市中和區、新店區、林口區分別有「潤泰之森」、「漢皇方圓」、「友座明明德」、「璽來登帝璽」。

上述新案，每坪成交價各來到約153.9萬元、122.2萬元、105.1萬元和89.8萬元，登上區域之首。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，價量背離一直是今年房市討論重點，高房價的雙北市在一片低氣壓中不僅保持水準，甚至高還要更高，統計中的區域高單價案不脫地段、建商品牌等因素。

陳炳辰舉例，如位於大熱門北士科地帶的「潤泰之森」，挾著輝達話題與本身所處精華區軟橋段，又有主幹道效益，加上建商品牌定位高價，本就被市場看好將創高價，不負眾望超越先前新洲美段景觀宅價位，高樓層戶每坪成交價也賣破150萬元，也成為全北投區門牌的第一高價案。

新北市刷新當地高單價紀錄的三行政區新案中，又以「漢皇方圓」最值得注意；而在黃金地段新店區七張一帶推出的「友座明明德」，同樣是新案擁有稀少、高價地段、生活圈機能成熟、建商具備名氣，和坪數設計為中小宅、在地買盤剛需強烈等特性使然，讓房市寒風吹不進蛋黃區的鐵證案例再一樁。

重劃區地帶的林口區，今年在捷運A9站高價區新案「璽來登帝璽」頂樓戶為林口區最高單價，地段、主流坪數規劃、建商深耕區域，和當地維持一定量體的購屋需求等優勢下，新案就有價格發展空間。