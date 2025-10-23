合法補習班自清卻受罰 立委向中市教育局提四訴求

台中市嘉群美語補習班負責人陳先生今年3月發現，一名並非補習班員工或負責人的「林老師」非法招生、上課，緊急通知停課並退費，後續仍收到台中市教育局不當處份。立委林月琴23日偕同靖娟兒童安全文教基金會、人本教育基金會召開記者會，譴責教育局在該案的失職與行政怠惰。

嘉群美語補習班負責人陳先生今年3月發現，一名並非補習班員工或負責人的「林老師」，多次冒用補習班名義對外招生，並在地下室及其他不符規定的樓層收費上課。為保障學生與家長權益，陳先生於當月17日就緊急通知停課並退費。

隨後，陳先生自4月7日起多次向台中市政府教育局申請暫停營業，但教育局不僅未受理，還在3月到7月間多次稽查，確認現場「查無營業」並要求陳先生限期改善。最終更於7月24日發文，指稱陳先生「未回覆限期改善」違反規定，預告將處以「停止招生6個月」處分。

林月琴強調，教育局處理過程完全忽視「兒少在教育環境中的安全與權益」，該案凸顯教育局在補習班管理規範與執行上的嚴重漏洞，主要有三點：

一、行政追殺合法業者：嘉群美語負責人陳先生多次申請暫停營業卻遭拖延，教育局甚至要求附上「二年以上租約或房屋同意書」，然而這並非停業必備文件。陳先生早已停課退費，但教育局卻以「未回覆限期改善」為由預告處分，完全是以程序刁難、懲處自清的合法負責人。

二、縱容冒名招生，置學生安全於不顧：陳先生在申請停業時已明確告知現場仍有人冒名招生，且違規地點在地下室，明顯違反《臺中市短期補習班管理規則》第八條，國小以下招生對象不得設於地下室。但教育局只關注「文件」與「營業跡象」，完全忽視孩子仍被不具資格的人收費授課的事實。

三、拒收公文，阻礙依法行政：嘉群美語多次送件給教育局卻遭承辦人拒收，甚至被告知「不用急著回」，還讓送件人在市府各樓層奔波無果、疲於奔命，教育局最後再以「未回覆」為由處分嘉群美語負責人陳先生，顯示承辦人態度傲慢、嚴重失職。

林月琴和記者會與會者提出訴求與呼籲：

一、立即受理停業申請，保障合法業者：教育局應立即受理合法負責人的停止營業申請，不得再以行政刁難懲處自清的業者。

二、嚴懲冒名招生，杜絕不法行為：依《補習及進修教育法》第24條，對冒用補習班名義、在地下室違法招生者祭出嚴厲裁處，並建立明確的通報、調查與處置機制。

三、確保學生安全，檢視學習環境：保障在班學生的安全與受教權，全面檢視場地是否符合消防、逃生等規範，避免兒少暴露於危險環境。

四、檢討失職人員，落實行政責任：對於拒收公文、態度傲慢的承辦人員應嚴格檢討並懲處，避免再度出現官僚失職。