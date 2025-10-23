醫師買房才是真剛需 澄清湖「寶象住圓山」熱度高

房市買盤結構轉變，專業高收入族群逐漸成為市場鎖定焦點，其中醫師因收入穩定、購買力強，加上工作地點集中於醫療院所周邊，形成獨特的居住聚落現象。

根據實價登錄資料顯示，高雄三大醫學中心周邊新建案房價皆已站上4字頭，例如位於三民區的高醫今年新建案的價格就超過每坪43萬元；而位於左營、仁武交界的高雄榮總附近新建案房價每坪也已經來到42萬元；高雄長庚則因為周邊分屬鳥松、鳳山、三民等區，房價範圍較廣，較精華的位置新建案也已經站上4字頭。

住商不動產企研室總監徐佳馨表示，醫師族群由於工作時間長、輪班多等職業特性，買房通常會考慮地點與通勤便利性，「距離醫院近」往往是最核心的購屋考量。因此，醫院周邊常形成剛性需求住宅區，出租需求高，例如醫護、醫學生、外地病患家屬等，因此通常房價抗跌、租金穩定，屬於中長期保值區域。尤其是大型醫學中心周邊，房市受景氣波動的影響較小。

她指出，醫師工作雖然收入較高、購買力相對強，但工作壓力大，因此對社區氛圍、隱私性、綠地景觀以及公共設施，連周邊生活配套設施、教育資源的完善度，都是購屋的考量重點。

在高雄眾多醫師聚落中，最具代表性的莫過於長庚醫院旁的「澄清湖特區」。該區結合雙湖公園與果嶺自然公園，綠地總面積超過400公頃，媲美紐約中央公園，堪稱高雄最大都會綠洲。除了環境清幽外，區域生活機能亦十分完善，鄰近的文山國中、文山高中學風也相當優良，因此除了醫護人員外，也吸引不少自營商與企業主在此定居。

此外，緊鄰長庚醫院旁的澄清湖棒球場，也將規劃為全國首件以「運動、休閒與樂齡健康產業」為核心的公辦都更案，未來將結合捷運黃線雙站區、以及運動與醫療雙引擎，發展健康樂齡與運動休閒產業，區域潛力備受外界矚目。

寶象建設看好澄清湖宜居優勢，於球場路上推出全新完工建案「寶象住圓山」，千坪基地打造獨棟20層樓建築，享有360度無遮蔽視野，同時與70公頃果嶺自然公園為鄰，擁抱都市叢林中珍稀綠海景觀。

該案主力規劃3至4房，共108戶住家，且戶戶配備平面車位，建材配備使用YKK氣密窗、德國V&B及GROHE。機能方面，鄰近文山、陽明、建工三大商圈，未來還有興建中的捷運黃線Y6、Y7站，目前實價登錄每坪價格落約在38~42萬元間，吸引不少長庚醫師、自營商等族群關注。

另榮總生活圈鄰近左營高鐵站、大中交流道，交通便利，也是高雄購屋熱區之一；三民區的「高醫生活圈」醫學院、附設的中和紀念醫院都設於同處，周邊學區、捷運、公園綠地等設施豐富，剛性需求旺盛，甚至有不少醫學生家長為「準醫師」就地置產。