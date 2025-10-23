北市信義區再添公辦都更案 估可帶動27億元投資

快訊

經濟日報／ 記者胡順惠／台北即時報導
北市信義雅祥案公告招商。國住都提供
繼「中山長春」、「文山木柵」及「南京龍江」之後，國家住都中心23日宣布，在台北市信義區推出今年第四件公辦都市更新案「信義雅祥」，正式啟動招商並公開徵求出資人，基地位於信義區精華地段，面積約3,071平方公尺（約928坪），採「權利變換」方式辦理，預估可帶動約27億元投資。即日起公告招商，受理申請至2026年1月22日止。

「信義雅祥」基地位於永吉路30巷與120巷之間，距離捷運市政府站僅約500公尺，步行即可抵達。周邊鄰近信義商圈、台北101及大巨蛋，兼具商業繁華與生活便利；基地本身又位於靜巷之內，鬧中取靜，具備稀有的高品質居住環境。

國家住都中心在招商前已主動整合地主意願，目前私地主同意參與比例超過九成，顯示本案具高度共識與推動可行性，也大幅降低未來出資人的執行風險。住都中心表示，期盼藉由專業開發團隊的加入，打造符合全齡需求、兼具品質與設計的住宅空間，並結合鄰近的兒福都更基地，帶動信義區整體都市再生。

住都中心指出，本案採「一次申請、二階段審查」方式進行評選，將秉持專業、公平、公正原則，評估團隊提案的建築創意、都市設計與地主權益保障等面向，期望選出兼顧品質與社會責任的開發團隊，共同打造信義區新地標，成為城市更新的新典範。

都市更新 公辦都更

