交通部參山處第2屆「峨眉湖畔茶席」 27日中午開放報名

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
交通部參山處第2屆「峨眉湖畔茶席」11月2日舉行，將於10月27日中午開放報名，限量180名。記者李珣瑛／攝影
交通部參山處第2屆「峨眉湖畔茶席」11月2日舉行，將於10月27日中午開放報名，限量180名。記者李珣瑛／攝影

天涼好個秋！若能在風光旖旎的峨眉湖畔品嚐熱氣氤氳的東方美人茶，堪稱人生一樂。交通部觀光署參山國家風景區管理處今年11月2日將於新竹峨眉鄉細茅埔吊橋旁環湖平台，舉辦第2屆「峨眉湖畔茶席」。

參山處長曹忠猷表示，峨眉湖畔共品東方美人茶，近看湖水波光粼粼，遠眺獅頭山層巒疊翠，更有悠揚樂聲相伴，邀請180位茶友共度秋日午後的浪漫時光。這項活動將於10月27日中午12時起，開放線上報名。

參山處表示，這次活動延續觀光署長陳玉秀建構「讓旅客感動、讓在地受惠、讓產業永續」的觀光生態系目標，攜手在地茶農、茶師與表演團隊，打造一場結合茶席、小農市集與音樂演出的沉浸式文化饗宴。現場將設置10席專業茶席區，規劃3梯次共180位的茶席體驗，由專業茶師現場沖泡東方美人茶並講解沖泡與品茗要領，搭配峨眉特色茶點。

也同步安排在地客家樂器演奏與農特產品小市集，展售刺繡與手作商品，展現新竹峨眉鄉深厚的文化底蘊與藝術能量。參山處更提醒，前100位報名成功者更可獲得客庄刺繡吊飾、環保袋、雅致團扇與專屬紀念茶杯的紀念品組。

參山處長曹忠猷說：「我們期待透過這場茶席，完美呈現『茶、人、景』三者交融的美好。在雅緻的客家茶席佈置中，讓每位參與者都能自在地融入湖光山色，感受茶香與樂聲交織的片刻寧靜」。

本次活動於「參山國家風景區管理處」Facebook粉專公告並隨時更新報名資訊，歡迎民眾關注。

無法報名限量茶席的遊客也別失望，當日現場推出「峨眉湖畔集章小任務」，只要於下午走訪環湖步道三座涼亭集章，至服務台即可兌換精美小禮物，數量有限、送完為止。此外，小農市集同步販售當季柑橘、東方美人茶葉、茶飲，以及東方美人茶衍生商品如冰淇淋、巧克力等。遊客也可購票搭乘峨眉湖電動遊艇，於湖上啜飲東方美人茶，感受山水間的悠然秋意。

