統一集團2025「愛‧Sharing」情定威尼斯 聖誕慶典開啟水都浪漫旅程

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

統一企業集團年度聖誕慶典「愛．Sharing」即將登場，今年以浪漫水都「威尼斯」為主題，預計11月14日起於DREAM PLAZA、台北統一時代百貨、高雄夢時代及旗下各通路同步展開。活動將以威尼斯獨有的水岸風情與華麗節慶氛圍打造主題燈飾與展演空間，營造沉浸式的聖誕體驗，邀請民眾共度繽紛聖誕季，感受來自義大利水都的節慶浪漫。

「愛．Sharing」每年會選定一座主題城市，邀請民眾展開獨特的旅程。2016年以來，一同探索浪漫的巴黎、絢爛的紐約、時尚的米蘭、奇幻的拉斯維加斯、狂放的巴塞隆納，到去年經典與創新交織的倫敦。每年的創意裝置，都帶來無限的驚喜，並刻劃成深刻的回憶。

今年愛．Sharing將帶領大家一起前往義大利的水都「威尼斯」，一座人文藝術底蘊深厚的城市，將著名的水上地標、絢麗宮殿與獨特工藝結合，如華麗狂歡的面具節、淒美的嘆息橋、優雅的貢多拉船、璀璨的慕拉諾島玻璃製品以及色彩繽紛的布拉諾島。每一個畫面，都是其他城市無法複製的美。

今年聖誕主樹Purple Wish的靈感，來自於威尼斯著名的嘉年華面具節、聖馬可廣場的歌德式柱體與四季協奏曲的美妙樂章，動態的設計結合威尼斯的浪漫與華麗，表現這座城市豐富的人文之美。

精彩的聖誕主樹外，也規劃了更多主題裝置，展現聖誕節與威尼斯獨有的特色。台北時代百貨夢廣場，從大步梯開始就充滿了粼粼波光，廣場上的威尼斯總督宮、香氛花園與日落時分乘坐貢多拉船享受唯美的情定威尼斯，每個場景彷彿置身水都。DREAM PLAZA旁興雅路上，橋與流光之城以尖塔橋、洛沃橋、麥稈橋為靈感，象徵永恆的愛情。大門則以巨大聖誕燈飾與威尼斯藍天與金色星星呼應，展現滿滿冬季夢幻。

高雄夢時代則有威尼斯大運河與著名的里阿爾托橋，營造河岸浪漫造景，一轉身，有貢多拉船伕、聖馬可飛獅、彩色玻璃工藝點綴，完整復刻彷彿置身於河岸，更以面具節為發想舉辦夢想狂歡嘉年華，預計邀請各式表演者共襄盛舉，讓人們完全沉浸在威尼斯的熱情氛圍中。

「愛．Sharing」點燈活動將於11月14日晚上六點揭開序幕。盛情邀約民眾共同見證13米高聖誕樹和周邊浪漫燈區點亮，再欣賞Purple Wish主題燈光秀與雪兒秀展演。此外，也邀請了金曲才子韋禮安和人氣男團Ozone分別在台北時代百貨及高雄夢時代獻唱，與民眾一起分享屬於冬日的喜悅。

尼斯 義大利

