寒風吹不進蛋黃區？雙北四案新案成交創新高

房市買氣雖弱，但住展雜誌彙整實價資料，今年台北市北投，新北市中和、新店、林口都有建案單價創區域新高。

北投為「潤泰之森」，最高單價一坪153.9萬元，中和為「漢皇方圓」，一坪122.2萬元、新店為「友座明明德」，一坪105.1萬元，林口為「璽來登帝璽」，一坪89.8萬元。

住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰表示，今年預售房市呈現價量背離，雙北市在一片低氣壓中不僅保持水準，甚至高還要更高，創區域新高單價案不脫地段、建商品牌等因素。

像是位於大熱門北士科地帶的「潤泰之森」，挾著輝達話題與本身所處精華區軟橋段，又有主幹道效益，加上建商品牌定位高價，高樓層戶賣破單價150萬元，也成為全北投區門牌的第一高價案。

新北市刷新當地高單價紀錄的三行政區新案中，以「漢皇方圓」最值得注意，由於中和並非新北第一環高價行政區，且單價9字頭物件也不多，該社區卻能一枝獨秀破百萬元，主因近四號公園與捷運永安市場站，原本即位於高價區。

另外，區域內新案少選擇不多，建商的在地知名度高，加上中小坪數規劃符合市場主流，以及中和區內需買氣穩定，均造就價格。

陳炳辰表示，位於新店區七張的「友座明明德」，同樣因新案稀缺、高價地段、生活機能成熟、建商具名氣，和坪數設計為中小宅、在地買盤剛需強烈等因素創造新高價，也再度顯示房市寒風吹不進蛋黃區。

重劃區地帶的林口區，去年雖有新案每坪賣上9字頭，但為露台戶別而在拆算單價較為特殊，排除後則以今年在捷運A9站高價區新案「璽來登帝璽」頂樓戶為林口區最高單價，除了地段、主流坪數規劃，當地維持一定量體的購屋需求，也是原因。