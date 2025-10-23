順藥揭露中風創新藥 LT3001中國臨床二期數據 利多出盡反跌停

順藥（6535）22日晚間公告中風創新藥LT3001在中國執行二期臨床試驗完整數據，主要指標呈現良好安全性，LT3001所有劑量組均未觀察到任何與治療相關的症狀性顱內出血；次要指標方面，接受兩劑量組患者在第90天功能預後量表mRS 0-1或mRS 0-2人數比例均高於安慰劑組，展現一致療效趨勢。

順藥表示，失能型中風患者於主要預後指標mRS（功能獨立指標）0–2之比例最高可增加21%，試驗組零出血，成功將治療時間窗撬開至24小時，創下中風領域30年來重大里程碑。不過，順藥23日股價並不買單試驗結果，開盤不久即停跌鎖死，早盤鎖在279元，大跌31元，法人解讀為利多出盡效應。

順天（5525）公告指出，該公司重要合作夥伴─北京天壇醫院，於西班牙巴塞隆納登場的世界中風大會（World Stroke Congress）上，由神經內科主任醫師李姝雅發表LT3001在中國執行的二期臨床試驗完整數據，本次發表為順藥首次正式公開LT3001的關鍵臨床成果，引起醫學界與產業界高度關注。

順藥表示，本次試驗主要目的在探索LT3001的安全性與治療潛力，據此作為全球第三期臨床試驗設計的重要依據。研究結果顯示，LT3001對中重度及失能型中風患者皆展現優異的療效潛力。

在次要指標方面，中重度患者族群（中風量表NIHSS 7-25分）中，在給藥後第90天，LT3001治療組可恢復至mRS 0–2（Modified Rankin Scale 0-2代表可自理生活、具獨立行動能力）的人數比例，相較於安慰劑組最高可達11.7%。

在失能型患者族群（包括肢體運動障礙與語言功能缺損者）中，這項改善幅度更明顯，相較於安慰劑組，LT3001治療可增加約13–21%的患者恢復生活自主。這一成果對現行治療最無選擇、最需要幫助的中風患者，具有特別重要的臨床意義。

值得注意的是，試驗中LT3001治療組未出現任何與藥物相關的症狀性腦出血事件，安全性表現遠優於現行療法，此成果成功突破長達三十年未被改寫的治療限制，展現將急性缺血性中風藥物治療黃金時間窗自4.5小時大幅延長至24小時的潛力，為全球中風治療帶來劃時代的新契機。

對於本次試驗成果，李姝雅醫師表示：「LT3001結合溶栓與神經保護雙重機制，二期結果展現出極具潛力的臨床價值，期待三期試驗能進一步驗證其療效與安全性。」

順藥總經理葉聖文表示，目前全球主流溶栓藥物tPA雖具治療效果，但因約6–7%的症狀性腦出血風險，使用時機被嚴格限制於中風後4.5小時內，實際可受惠患者僅約10%。LT3001為全新作用機轉的小分子藥物，兼具溶栓與神經保護效應。

根據全球超過300例受試者（涵蓋臨床一期與二期）數據，未見任何症狀性腦出血副作用，安全性明顯優於tPA。本次試驗結果進一步驗證其臨床潛力，為三期試驗設計提供堅實依據。公司聚焦於中重度與失能患者族群，以更高效率推進後續試驗，期望幫助更多中風患者重拾獨立生活能力。

順藥將於10月27日舉辦法人說明會，向投資人與醫學界完整說明本次臨床成果，並同步揭歐美臨床二期與全球三期臨床試驗規劃，持續推進LT3001成為全球首創具溶栓與神經保護雙效機制的中風創新藥。