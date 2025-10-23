北市7月房市交易量減少18.3% 住宅價格指數下跌0.42%

最近一期（今年7月）實價登錄交易件數424件，較6月減幅18.30％；交易總額124.23億元，較6月減幅23.96％；住宅價格指數127.04，較6月下跌0.42％。

今年7月實價登錄量價動態，全市交易量共424件，較6月519件減少95件，減幅18.30％，較前一年同期837件，減幅49.34％；交易總額為124.23億元，較6月163.37億元減少39.14億元，減幅23.96％，較前一年同期222.52億元，減幅44.17％。

各行政區7月交易量，2區增加、10區減少，增幅最大為中山區，較6月增加13.24％；減幅最大為士林區，較6月減少42.55％。

各行政區交易總額依序由中山區22.44億元、大安區19億元及內湖區18.4億元位居前3名；總額最少為萬華區，僅3.89億元，總額最高的中山區與最低的萬華區，差約4.77倍。交易總額除中山區較6月增加0.27％外，其餘行政區皆減少；減幅最大為內湖區，較6月減少50.74％。

今年7月全市住宅價格指數127.04，較6月127.57下跌0.42％，較前一年同期129.23下跌1.69％；標準住宅總價2,013萬元，標準住宅單價每坪64.11萬元。

大樓住宅價格指數138.09，較6月138.52下跌0.31％；公寓住宅價格指數111.90，較6月112.41下跌0.45％；小宅住宅價格指數128.18，較6月128.08上升0.08％。觀察全市、大樓、公寓及小宅之月線、季線及半年線趨勢，除了小宅的月線微漲外，其餘皆下跌。