王品「青花驕」出海！與香港7-Eleven 推10款聯名鮮食 下一站攻東南亞

海外鐵粉敲碗成功，現在香港也能吃到網友票選台灣精品麻辣鍋第一品牌「青花驕」，王品集團旗下「青花驕」宣布成功進軍香港，首波推出青花驕麻辣雞胸、青花椒香溏心蛋、麻辣寬粉等10款鮮食商品，即日起於DFI零售集團旗下香港7-Eleven門市獨家販售，未來也希望能前進新加坡、馬來西亞等東南亞各地市場，成為品牌邁向海外重要起點。

香港向來被視為品牌打入亞太市場重要灘頭堡，DFI零售集團旗下7-Eleven，在香港有超過千家門店，遍布全港各區、高密度及24小時營業特性，市場滲透率是香港最高，強強聯手成為「青花驕」進軍香港最佳夥伴，擴大海外零售布局。因應香港的消費特性，鮮食強調小份量、便利包裝，微波即食滿足在地上班族、學生需求。

首波商品上架包括青花椒麻什錦鍋、麻辣寬粉、青花椒麻醬撈麵、青花椒麻雞扒三文治、麻辣雞胸、椒香溏心蛋等10款冷藏微波、即食商品。青花椒麻什錦鍋，完美復刻青花驕麻辣鍋鮮香麻，嚴選低脂腿排經高湯慢煮，肉質入味不柴。微波即食、獨享鍋包裝，是下班、吃宵夜首選。

青花驕麻辣寬粉特選地瓜粉製成寬粉，滑Q彈牙、拌入由青花椒、香油調配特製麻辣拌醬，香麻不膩超解饞。輕食必嚐青花驕麻辣雞胸以舒肥慢煮工法，鎖住雞胸鮮嫩多汁、麻香回甘。青花驕香溏心蛋，經黃金比例滷汁與花椒油浸漬，蛋心呈濃郁溏心狀滑潤濃香。

「青花驕」目前在台有13家門店，以獨家九葉青花椒為主軸，打造鮮香麻立體味型，廣受許多饕客喜愛，以台北中山北店為例，來自韓國、日本、香港顧客，來店用餐占比達4成。

「青花驕」是許多愛吃辣的香港人，指定來台必吃火鍋美食，青花椒麻辣鍋、酸白菜豬肉是人氣鴛鴦鍋組合，更曾榮獲香港朋友心目中台灣必吃的前十大麻辣鍋之一。台灣同步歡慶「青花驕」香港聯名鮮食開賣，即日起至2026年1月31日，憑護照到「青花驕」門店內用消費，即可獲得青花驕特色綜合丸1份，包含青花驕貢丸、藏椒爆漿貢丸、芥末爆漿貢丸跟軟骨貢丸，每桌一份。