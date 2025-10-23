輔中校友研發遠端車廂快速降溫控制裝置 奪台灣銀牌與泰國特別獎

國立勤益科技大學工業工程與管理系教授、德國紐倫堡國際發明展台灣代表團首席顧問李國義，以創新汽車電子技術「遠端車廂之遙控快速降溫控制裝置」，在2025台灣創新技術博覽會榮獲銀牌獎，同時獲得泰國國家研究委員會特別獎雙重肯定，展現台灣智慧車輛創新實力。

李國義嘉市輔仁中學、台中高工機工科畢業，長期投入汽車電子與智慧控制技術研究。此次獲獎的「遠端車廂遙控快速降溫控制裝置」，可透過手機遠端操作，只需一鍵即可啟動汽車引擎、冷氣機、壓力差導氣扇及車窗開啟系統，3分鐘內迅速將車內高溫及TVOC（揮發性有機化合物）排出車外，讓車廂溫度從攝氏71度降至26度，形成乾淨清涼的乘坐空間。

該技術已成功安裝德國福斯汽車、日本TOYOTA WISH與Nissan Leaf純電動車上，完成跨國遠端測試。李國義表示，曾從中國桂林、廣州白雲機場及重慶等地，用手機成功遠端啟動停放在台灣勤益科大校園內的汽車引擎與冷氣系統，證明其穩定性與全球化應用潛力。

他指出，這項專利技術具有四大特色：能在短時間排出車內熱氣與有毒物質；採手機一鍵操作設計，使用方便；可預防長期停車導致車內霉味、油路堵塞或電路老化；透過晶片鎖與RFID無線辨識系統確保操作安全，適用全球各品牌車輛。