「2025 摩瑟水晶 大師之藝—雕刻古典，琢磨現代」特展新竹大遠百開展

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹即時報導
國裕精品執行董事欒慎寰展示摩瑟水晶大師史沃博達氣勢恢宏、價值600萬元的《酒神與穀神》作品。記者李珣瑛／攝影
國裕精品執行董事欒慎寰展示摩瑟水晶大師史沃博達氣勢恢宏、價值600萬元的《酒神與穀神》作品。記者李珣瑛／攝影

「2025 摩瑟水晶 大師之藝—雕刻古典，琢磨現代」 特展即日起在新竹大遠百6樓貴賓廳，展出至10月26日。在眾多收藏家殷殷企盼下，摩瑟水晶古典雕刻大師史沃博達再度造訪台灣，展現精湛水晶雕工，並且帶來他最新的扛鼎之作，全台巡迴展演精湛雕刻技藝，更要與新竹地區水晶愛好者相約一場璀璨盛會。

國裕精品執行董事欒慎寰表示，史沃博達大師以氣勢恢宏的《酒神與穀神》再度挑戰技藝巔峰，並以《萬象更新》闡述人生哲理，將水晶化為思想的載體。今年更有一款令人矚目的聯合作品《吉光鳳羽》，匯聚雷瑟與史沃博達兩位大師的藝術精髓，將工藝智慧凝結於一羽華彩。

雷瑟大師則以全新之作《伊卡洛斯的飛行夢》，探索古老神話的哲思，刀工精緻，情感深邃；另一件作品《天使之翼》以非傳統視角顛覆經典，開創雕刻語境的無限可能。榮獲法國藝術與文學騎士勳章的雷瑟，其作品早已是國際藏家的心頭至寶。

至於，以浪漫雕刻風格聞名的賽林格大師，以全新創作《歐羅芭公主》詮釋希臘羅馬神話，帶來愛與命運交織的詩意篇章，展現美學與感性的極致體現。作為藝術總監的楊•波杰克，則以特有的創新精神引領摩瑟走向未來。今年，他帶來概念大作《流光幻影》系列，從粗獷主義建築中汲取靈感，以自由線條與大膽色彩，詮釋空間與光影的對話，展現建築與水晶之間的思想交響。

這場古典與現代交織、傳統與創新交響的收藏家年度盛會。2025摩瑟水晶全球限量作品，台灣首發，精彩可期，不容錯過。喜愛水晶藝術者，不妨把握特展時間親炙史渥博達大師的風采，來一場與藝術水晶雕刻大師心靈的對話。

摩瑟水晶古典雕刻大師史沃博達再度造訪台灣，現場展現精湛水晶雕工，與水晶愛好者相約一場璀璨盛會。記者李珣瑛／攝影
摩瑟水晶古典雕刻大師史沃博達再度造訪台灣，現場展現精湛水晶雕工，與水晶愛好者相約一場璀璨盛會。記者李珣瑛／攝影

