全聯跨界 開放領處方箋

全聯布局「大健康經濟」再推新戰略。全聯總經理蔡篤昌昨（22）日宣布，旗下大全聯與台北市立聯合醫院共同啟動「健康處方箋」計畫，首度將醫療專業與賣場通路結合，打造可落地執行的社區健康模式。

全聯表示，首站於大全聯店王內湖店試辦，未來將陸續導入至全台大全聯門市。 蔡篤昌指出，「大全聯健康處方箋」靈感來自宜蘭傳藝園區「藝文處方箋」的成功經驗，此次與台北市立聯合醫院合作，以醫師開立處方箋的專業概念為基礎，也代表這項計畫並非單次活動，而是具有醫療專業層級的健康指引。

蔡篤昌說明，「大全聯健康處方箋」背後有三大目標。第一，打造「最有人情味的社區購物中心」，讓大全聯成為社區不可取代的生活據點；第二，深化與消費者的黏著度，讓逛量販店不只是採買，更是健康陪伴；第三，透過體驗與口碑行銷，帶動新客流與品牌好感，形成正向循環。