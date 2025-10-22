非洲豬瘟襲台 餐飲量販業喊庫存充足
非洲豬瘟疑似病例出現在台中，農業部昨（22）日宣布實施為期五天的「禁宰、禁運」措施。消息一出，市場憂心豬肉供應恐受影響，餐飲與量販業者紛紛強調庫存充足、貨源穩定，產品均來自可溯源牧場與合格屠宰場，食安無虞。
非洲豬瘟疫情自中國於2018年爆發後，亞洲已有19國通報病例。
此次國內出現疑似案例，全台屠宰場暫停作業五天，超市量販通路與餐飲業者啟動應變機制，確保供應不中斷。
通路方面，全聯表示，旗下生鮮豬肉供貨量充足，不受短期禁宰影響，全聯豬肉來源均嚴守食安流程，產品品質穩定。家樂福也表示，貨量充足、供應穩定。
