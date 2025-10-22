非洲豬瘟襲台 供應恐爆缺口 卜蜂、大成肉品、飼料有利基

快訊

經濟日報／ 記者宋健生黃淑惠余弦妙／台中、台北報導
台中市一處養豬場近期豬隻陸續死亡，通報疑以非洲豬瘟後，在該養豬場消毒撲殺。台中市農業局／提供
台中市一處養豬場近期豬隻陸續死亡，通報疑以非洲豬瘟後，在該養豬場消毒撲殺。台中市農業局／提供

非洲豬瘟襲台，肉品千億供應鏈恐現缺口。全台豬肉市場暫停屠宰與拍賣五天，業內專家指出，台灣恐成非洲豬瘟疫區，短期內國內肉品供給恐趨緊，肉價勢必會跟著上漲，若演變成「長期封控」，則衝擊恐加劇。

農業部昨（22）日臨時召開記者會，說明接獲台中市通報疑似非洲豬瘟案例，其檢體雖呈現PCR陽性，但依世界衛生動物組織規定，尚須完成基因定序及病毒分離程序，方可正式報告。因此，未來五天將是關鍵期。

非洲豬瘟對產業衝擊概況
非洲豬瘟對產業衝擊概況

非洲豬瘟是大魔王等級的豬隻疫病，雖不會人畜共通，但豬隻染病死亡率100%，迄今無解藥、疫苗，被視為比口蹄疫還兇猛的病害。

國內規模較大的養豬業者包括台糖、卜蜂（1215）及大成等業者。大成、卜蜂昨日表示，將配合政府政策擴大防疫規格，全面拉高豬場生物安全管理。卜蜂、大成豬隻飼養用最高標準，安全無虞。

卜蜂也指出，近年來大部份的豬隻飼養都採水濂式飼養，隔離豬隻跟外面接觸；希望此次事件僅為個案，疫情能快速獲控制。

法人分析，大成、卜蜂主要的營收共有三大來源，其中飼料占比最大，其餘才是生鮮豬肉、雞肉及肉類加工品等，值得注意的是，農業部若全面禁止豬農使用廚餘養豬，對於飼料的需求就會增加，對兩家企業而言也是利基。

對此，賴清德總統昨日表示，政府已啟動緊急防疫應變作為，全力守護台灣豬；他強調，防疫視同作戰，已請行政院以最嚴謹的態度、最高的防疫標準，落實各項應變措施，並公開向民眾報告。

