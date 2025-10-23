工研院無人機驚豔國際

有全球機器人與無人機領域最高殿堂之譽的世界機器人高峰會（WRS）舉辦「惡劣環境無人機挑戰賽（HEDC）」，工研院今年首度參加，就在日本、厄瓜多、新加坡等眾多國家參賽隊伍中脫穎而出，以「自主研發的多功能無人機系統整合技術」勇奪亞軍，表現優異。

工研院團隊更創下HEDC賽史上兩項首例紀錄，包括首度飛抵最遠端搜救點，以及首度成功以第一人稱視角FPV（First Person View）無人機進入建物內部偵搜，展現台灣在無人機技術整合與任務落地的國際競爭力與影響力。

HEDC聚焦於災後救援環境中無人機的自主飛行與任務執行，開辦以來，吸引日本、新加坡等多國頂尖科研與產業團隊參賽，被視為國際救災無人機技術的最高實戰舞台。

此次工研院跨所組成「ITRI A-Team」團隊共同參賽，整合機械與機電系統研究所、資訊與通訊研究所的專業能量。

今年的賽事在日本福島濱通機器人實證場域（RTF）舉行，模擬地震或重大事故後道路中斷、通訊受限的極端環境，要求參賽隊伍在一小時內完成「長距離飛行勘災製圖」、「受困者識別與精準投遞」及「室內建物偵搜」等三項高強度任務。

工研院機械與機電系統研究所組長陳文泉表示，此次任務當中，工研院以多旋翼無人機完成13公里長距離海上飛行與室內偵搜，展現台灣自研無人機國際競爭力。未來將攜手團隊同步強化災害資料庫建立、AI晶片高效能源管理以及輕量化機體設計等軟硬體技術，打造能在極端環境下自主決策、即時行動的智慧無人機系統。

工研院資訊與通訊研究所副組長楊淑敏表示，這是工研院團隊首度以跨單位整合形式挑戰國際競賽，從溝通系統整合到因應日本當地的比賽規格與作業流程，都不如地主國熟悉；再加上日本對通訊頻段與飛航法規的嚴格限制，更讓團隊面臨前所未有的挑戰。

團隊憑藉敏捷的臨場應變與高效協作，在通訊調校、即時判讀以及感測融合上發揮極致精準，最終僅以微幅的分數差距拿下第二名。