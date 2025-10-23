中油獲國家品牌玉山獎

快訊

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
第22屆國家品牌玉山獎頒獎，台灣中油獲頒七座獎項，董事長方振仁（中）到場鼓勵並合影。台灣中油／提供
第22屆國家品牌玉山獎近日頒獎，台灣中油公司獲得七座獎項，包括五項最佳產品獎、一項最佳人氣品牌獎，並以「智慧碳封存：物聯網驅動二氧化碳濃度即時監測系統」奪得最佳產品獎類「全國首獎」。台灣中油將持續精進本業、推動前瞻轉型，以研發創新接軌永續。

台灣中油表示，國家品牌玉山獎為國內產業界重要的獎項之一，台灣中油歷年屢獲佳績，今年已是第七年獲獎，最佳產品獎包括：「快速AI壽命預測系統-應用於工控電腦系統DCS電子模組」、「智慧碳封存：物聯網驅動二氧化碳濃度即時監測系統」、「設備異常預警與診斷之AI系統」、「廢觸媒提製之釩液流電池電解液」及「國光牌超優E6/CK4全合成車用機油10W/40」等五項。

此外，「中油CUP&GO來速咖啡」獲得最佳人氣品牌獎，加油站以多角化經營方式，推出自創品牌「CUP&GO來速咖啡」，為忙碌的通勤族和駕駛朋友，在短暫停車加油時間提供快速及高品質的好咖啡，亦可創造加油站通路的多元價值。

台灣中油今年奪得最佳產品獎類「全國首獎」的「智慧碳封存：物聯網驅動二氧化碳濃度即時監測系統」，是結合二氧化碳感測技術與物聯網系統，建構出環境大氣二氧化碳即時監測網，能即時蒐集苗栗鐵砧山碳捕存跨部會試驗計畫場址周邊的二氧化碳濃度變化，民眾亦可透過即時數據公開機制，同步掌握監測資訊，以提升社會溝通與公眾信任。

台灣中油指出，公司將秉持「品質第一、服務至上、貢獻最大」的經營理念，積極轉型為潔淨能源供應者，以創新研發為動能、信賴品牌為目標，兢兢業業於產品開發與品牌經營。

此次能夠獲得七座獎項的肯定，更代表外界對台灣中油品質與服務的高度信賴，未來台灣中油仍將持續全力提供國人安全及低碳的能源服務，朝「多元、創新、永續之國際能源公司」願景前進。

中油公司 物聯網 咖啡

