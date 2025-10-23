普發萬元商機 利多助攻SOGO
遠東SOGO百貨周年慶登場，為第4季營運注入強心針。董事長黃晴雯表示，周年慶期間正好與政府普發萬元現金重疊，再加上天氣逐步轉涼，進一步刺激消費需求，對業績帶來顯著助益。
對於普發現金效益，黃晴雯指出，2023年4月政府普發現金時，從4月開始到下半年，SOGO銷售大幅成長約21%。今年普發現金與周年慶同步，因此對價格敏感、仍在觀望的消費者來說，會是很好的時機，預計在普發現金與周年慶的雙重刺激下，將帶動全年業績顯著提升。
除此之外，黃晴雯說，即將進入11月，近期天氣由風雨轉為秋季氣溫變化，促使消費者購物型態改變，特別是在高毛利產品，例如冬季或早春衣物時的需求上升，也有助於銷售表現增長。
今年SOGO周年慶將推出百項超值商品與優惠，且推出「普發萬元放大術」，包括小家電、超市商品買一送一等，並且針對早春商品及美妝品提供超殺折扣；搭配中信聯名卡可達14%的回饋，再搭配樓面活動優惠，回饋高達20%。此外，SOGO App也推出萬元商品優惠，為消費者帶來更多購物選擇。
黃晴雯表示，今年經濟局勢比較多變，上半年台灣的消費動能相對不振，但對第4季的周年慶並不擔心，尤其年末為傳統旺季，台灣聰明的消費者也會趁機買心儀商品，助攻全年營運向上。
針對整體營運表現，黃晴雯表示，今年度最具代表性、最受矚目的亮點之一，就是Garden City。目前A區表現相當出色，特別是今年舉辦的五月天獨家特展，取得非常好的效果，明年首季將開設B區購物中心，預計將成為台北市中心最受矚目的焦點，對SOGO來說也是至關重要的一步。
