SOGO 周年慶業績拚121億 台北三家店11月6日登場

遠東SOGO百貨台北三店周年慶將於11月6日登場，為期12天，SOGO董事長黃晴雯昨（22）日宣示，今年全台周年慶業績目標為121億元，對今年達標相當有信心。

對於今年整體景氣，黃晴雯表示，雖然今年上半年零售市場表現不佳，整體消費負成長0.7%，百貨業的成長率僅微幅上升0.6%，但即使在整體市場疲軟的情況下，只要夠努力端出「牛肉」，仍然可以帶動營收成長，而周年慶無疑是零售業的關鍵期，因此對未來發展仍非常樂觀。

至於出國潮的影響，黃晴雯指出，今年上半年國內出國人數突破900萬人次，創下歷史新高，許多消費者選擇出國購買精品。不過，第4季是周年慶期間，隨著優惠和齊全的服務與配送系統，消費者會發現國內購物不僅能滿足需求，還能省下機票與住宿費用。尤其復興館與敦化館今年提供最強的精品優惠，指定精品最高可達16%，預期將大幅推動精品業種的成長。

針對精品的市況，遠東SOGO營業總經理吳素吟表示，今年精品業績微幅衰退，但價格基本保持穩定，並未大幅上漲，這對消費者來說是好消息，本次周年慶為全台頂級精品回饋率最高，比在國外購買還便宜，期望今年精品業績能有持平表現。

遠東SOGO全台有七家店，11月6日登場是忠孝、復興、敦化等三家台北東區店，其他分別是新竹、中壢、高雄及台北天母店，今年新營運的Garden City大巨蛋店也加入同慶。

其中忠孝店有坪效王和美妝天后宮之稱，今年有重要改裝，引進14個最新品牌，目標美妝品預購業績5億元、整檔10億元，成長1%。忠孝店主管表示，由於今年受到平價彩妝競爭、出國潮影響大，因此趁檔期推出最殺的優惠，折扣低至三折，換算完比去日本買還便宜。

復興館則迎來美食街大改裝，運動品牌區也有多個亮點加入。Garden City今年新增A區，集合台灣最齊全的運動品牌，優惠活動也與各店聯動。