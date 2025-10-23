快訊

工研院新創智權論壇 台積電打造研發、法務戰線

經濟日報／ 記者朱子呈／台北報導
陳碧莉。

台積電（2330）副法務長暨首席智權律師陳碧莉表示，台積電的專利戰略不只保護技術領先地位，更捍衛全球營運自由，同時從創新出發，把好點子鍛成可作戰的資產，再用管轄權、以美國專利無效程序（IPR）到聯盟合作，打造一條貫穿研發到法務的戰線。

陳碧莉出席工研院15日舉辦的「智權新創一：世局變動中的智慧財產權發展與策略」論壇，以「跨國企業智權經營戰略新法」為題發表專講，透過台積電近年的專利攻防實戰經驗，分享如何用系統化的創新與布局，撐起全球營運自由與風險承受力。

她在開場時就強調：「不創新就會消失的科技時代」。台積電2024年研發組織逾1萬人，研發費用達64億美元；先專利、後論文，讓專利成為「技術先發指標」。從7奈米、5奈米、3奈米到今年的2奈米，台積電在量產節奏保持領先，背後靠的不是單點靈光，而是一整套把「好點子」養成「可作戰資產」的策略。

第一步是發明「多管道挖掘」。公司以年度點子獎、跨組織閉門式腦力激盪，與營業秘密資料庫勾稽，主動發現可申請標的；法務端提供「發明提案書」寫作支援，確保母案（parent case）一開始就厚實可延展，後續能「母案生子、子案再生孫」，建構完整的專利家族火力網。

第二步是「分級治理」。陳碧莉提到，內部以四大要素評級，決定說明書密度要求、權利請求項範圍與國別申請策略；高優先順序案件在取得前、中、後均會再評，專利一生20年「定期閱兵」，把資源集中在最具作戰力的20%關鍵資產上。

第三步是「版圖經營」。她說明，台積電自有半導體製造專利龐大，但面對跨產業糾紛，還需併購非製造領域的「殺手級」專利，維持每年可用的戰備量與「賞味期」。從2014年至2025年，整體結構中Licensed、LOT（License on Transfer）與Acquisition區塊明顯擴大，顯示專利風險管控的市場化成效。

談到非實施專利實體（NPE），即俗稱「專利蟑螂」的議題，她說：「不能把我們當提款機。」

策略是先以美國專利無效程序（IPR）打掉對手核心專利。她提到，公司提出IPR的立案率約94%，且「一旦立案100%成功殺掉對方專利」。

她也坦承近來情勢驟變，今年2、3月後，美國專利主管機關以裁量不立案（discretionary denial）為由，擋掉許多IPR申請案，而團隊正全力爭取政策調整。

