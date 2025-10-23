工研院新創智權論壇 智財組合拳應對專利訴訟

經濟部智慧財產局局長廖承威表示，若以人口基數衡量，台灣在美國專利商標局（USPTO）的專利獲證強度幾近「全球第一」，充分展現我國充沛的研發量能，並且將其有效轉化為具交易價值與防禦能力的智財無形資產。

廖承威15日出席工研院舉辦的「智權新創一：世局變動中的智慧財產權發展與策略」論壇，以「國際智權發展趨勢觀察與分析」為題發表專題演講。他首先指出，國內專利平均審查期間，已由高峰時的46.7個月大幅縮短至約14個月，促進創新成果快速落地。再者，若以「每百萬人口」衡量各國取得美國專利之專利強度，對應台灣現有2,350萬人口，於2023年在美國專利商標局（USPTO）的專利獲證量達870餘件，接近900件規模，晉身全球第一梯隊。

觀察技術版圖，半導體無疑是台灣最耀眼的座標。本土專利申請長年以IC製造與設備為大宗，外國來台申請亦多集中於半導體產業。以南韓為例，其在台申請總量中，約有三分之一落在半導體領域，顯示台灣在全球供應鏈中占據關鍵地位。他指出，透過專利是觀察產業發展的前沿指標，熱門領域往往伴隨專利快速累積，而半導體正是當前最明顯的「熱區」。

除半導體產業外，智慧醫療正逐漸形成台灣的第二條成長曲線。台灣在資通訊（ICT）技術具備優勢，而醫界與工程界間，正逐步搭建橋梁。

透過醫師與工程團隊的攜手合作，醫材、影像與資料系統將更貼近臨床需求。廖承威指出「醫界投入研發第一線後，產品更能精準對應臨床需求（On-demand）」，快速提升產品市場化進程與成功率，值得各界研發團隊持續深耕。

廖承威進一步分析國際智權動向，美國作為我國企業的最大外銷市場，近年來由於積案量不斷攀升，USPTO推動增聘人力與流程優化。

相較於此，專利審判暨上訴委員會（Patent Trial and Appeal Board，PTAB）的專利核准後複審程序(Inter Partes Review，IPR）近期在立案門檻及審理實務上出現變化，導致上半年程序駁回（procedural denial）案量顯著增加，部分企業因而改採單造再審查程序（ex parte reexamination）作為替代途徑。此趨勢對我國企業的啟示在於，必須審慎規劃「專利侵權訴訟無效抗辯」、「複審程序」或「再審查程序」等專利無效工具之運用策略，必要時應以組合拳型態，提前備妥最佳方案。