工研院新創智權論壇 工研院扮「造山者」重要推手

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北報導
王鵬瑜。
工研院資深副總暨法務長王鵬瑜表示，智權是驅動創新關鍵力量，工研院不僅是技術研發的先驅，更是協助台灣產業邁向國際市場、成為「造山者」的重要推手。

王鵬瑜出席工研院9月15日舉辦「智權新創一：世局變動中的智慧財產權發展與策略」論壇，發表開場引言，釋出以上觀點。

王鵬瑜指出，對於智權的重要性遠早於業界認知，工研院在20多年前就確立研發成果智權化的重要性，並發起「智權周」，旨在提升同仁對智權保護的意識。

他以紀錄片《造山者》為例，強調台灣半導體產業的成功，除了工研院扮演從0到1的關鍵角色，台積電（2330）等業界夥伴從1到N的擴大布局功不可沒；其中，智權是台灣半導體傲視全球的利器。

他以實例說明健全的智權保護體系是產業領先的基石。工研院早年投入半導體研發，與美國無線公司（RCA）簽訂的技術移轉合約，不但著重「技術移轉傳授」（合約名稱），同時強調人才的培訓。這份技術移轉與人才培訓合約為台灣半導體產業奠定重要基礎，也確立了工研院在智權布局的研發基因。

面對國際專利訴訟挑戰，王鵬瑜分享工研院的應對策略。他透露，工研院很早就預見台灣產業國際化將面臨的專利訴訟，所以運用AI大數據分析，迅速篩除上萬件不具含金量的專利，大幅節省國內廠商應戰的成本。

工研院更以「九度蟬聯全球百大創新機構獎」殊榮，證明專利布局實力。他說，工研院的專利大多屬於上位及前瞻技術，且申請成功率為80%，在全球名列前茅，這歸功於團隊精準選題與撰寫策略，比喻為「小李飛刀」，刀刀命中。

王鵬瑜也特別向台積電副法務長暨首席智權律師陳碧莉致謝。王鵬瑜回憶，當初台灣產業面對國際專利蟑螂勒索時，正是聽取陳碧莉的建議，決定以聯盟方式正面迎戰。此策略不僅有效因應專利蟑螂，也讓國際見證台灣廠商尊重智權的決心，成為台灣專利聯盟的典範。

本次論壇另一亮點是成功新創公司原見精機董事長蘇瑞堯的分享。王鵬瑜以其為例，鼓勵工研院同仁從基層工程師做起時，就應具備市場導向思維，將研發成果與智權布局緊密結合。他讚賞蘇瑞堯在工研院服務期間，為創業打下堅實基礎，讓原見精機每年都能獲得傑出的研發成果。本次活動同步聚焦新創公司如何憑藉無形資產在市場中漂亮存活。蘇瑞堯分享心路歷程，剖析工研院與新創公司的智權價值差異，為台灣新創團隊提供寶貴經驗。

智慧財產局局長廖承威的與會，為論壇帶來官方視角與支持。王鵬瑜稱廖局長是「基層做起的親民局長」，從科長一路投身智權業務，親力親為，對業務瞭若指掌，展現專業與務實。

