工研院新創智權論壇 企業善用無形資產 掌握先機

世界經濟已邁入「無形資產經濟時代」，工研院資深副總暨法務長王鵬瑜指出，無形資產在企業總價值中所占比重快速攀升，不再只是技術的防護工具，更是驅動創新落地與資本市場連結的關鍵動能。他強調，台灣擁有豐沛的創新能量，企業善用智權策略和無形資產，將可在全球競爭中掌握先機。

工研院於9月15日舉辦「2025 ITRI Innovation Week」系列活動，第一場「智權新創一：世局變動中的智慧財產權發展與策略」論壇由王鵬瑜開場引言，邀請經濟部智慧財產局局長廖承威、台積電（2330）副法務長暨首席智權律師陳碧莉等產官界專家發表專講。同時，壓軸的「沒有資本的資本主義，無形資產的價值」座談會上，由工研院資深副總暨法務長王鵬瑜擔任主持人，智慧財產局局長廖承威、台積電副法務長暨首席智權律師陳碧莉，以及原見精機董事長蘇瑞堯，分別從產官研的領域分享無形資產的價值與布局，為與會者帶來一場精彩的跨界對談。

廖承威引用國際研究機構報告指出，無形資產投資已成為全球經濟發展的重要動能。數據顯示，自1996年以來，無形資產投資額持續攀升，2009年無形資產投資之GDP占比，首次超越有形資產投資之占比，此後差距逐年擴大。

廖承威提到，無形資產融資核心即是作為「技術市場與資本市場的連結者」。信保基金已將無形資產納入重點業務，並準備高達新台幣100億元資金，此對專利之活化及運用有極大之助益。

廖承威同時舉出國外經驗，說明各國政策及無形資產對企業的影響。其中日本將IP列入公司治理項目，促使企業主更加重視無形資產；韓國研究數據顯示，擁有專利的新創公司，可大幅提升公司估值。廖承威認為，智慧局在國際舞台上，積極參與國際合作，持續服務台灣企業，協助應對國際智權挑戰。

陳碧莉則認為，在當前智權變動的環境中，專利已從促進創新的制度，淪為金錢遊戲的籌碼，尤其以非實施專利實體（NPE），俗稱「專利蟑螂」為甚。她引用美國數據指出，專利訴訟中高達七成的原告是NPE，且判賠金額甚至高達數十億美元，形成一本萬利的產業鏈。

陳碧莉分享，面對NPE的挑戰，台積電的策略並非單打獨鬥，而是聯合作戰。她舉出幾種預防與解決方案，包含訴訟防禦聯盟，例如與友廠集結力量，共同成功對抗NPE爭訟。

此外，陳碧莉建議，也可考慮透過團購，以更低的價格取得大量專利的授權，避免被個別索取高額權利金。另一項重要策略是LOT（License on Transfer）協議，台積電曾與英特爾簽署LOT，約定雙方的專利若落入NPE手中，另一方會自動獲得授權，形成互相防禦的機制。此外，他們也隨時備戰，監控競爭者，讓對手不敢輕易動用專利。

陳碧莉強調，專利除了數量之外，其價值更在於品質與強度。身為企業公民，台積電積極透過參與國際組織發聲，推動司法改革，以遏止NPE現象。

陳碧莉並高度讚揚工研院的智權策略，指出工研院並非以營利為目的，而是以技術移轉為核心，協助產業成立新創，走出一條正向的智權之路。

蘇瑞堯以自身經驗為例，分享工研院的技術人如何將研發成果轉化為有價值的無形資產。他指出，工研院的環境，讓他在早期研發階段就建立起專業的智權觀念與布局思維。「我們在研發觸覺感受器技術時，就意識到要區分『營業秘密』與『檯面上的專利』。」他表示，透過工研院技轉法律中心的協助，他們從消極的防守思維轉變為攻擊性的專利布局。