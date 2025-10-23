工研院新創智權論壇 企業善用無形資產 掌握先機

快訊

經濟日報／ 記者籃珮禎朱子呈／台北報導
工研院創新周9月15日起連續五天舉辦，期間並同步舉辦「智權新創—世局變動中的智慧財產權發展與戰略」論壇，由工研院資深副總暨法務長王鵬瑜（左起）主持，邀請台積電副法務長暨首席智權律師陳碧莉、經濟部智慧財產局局長廖承威與原見精機董事長暨策略長蘇瑞堯座談。 記者胡經周／攝影
世界經濟已邁入「無形資產經濟時代」，工研院資深副總暨法務長王鵬瑜指出，無形資產在企業總價值中所占比重快速攀升，不再只是技術的防護工具，更是驅動創新落地與資本市場連結的關鍵動能。他強調，台灣擁有豐沛的創新能量，企業善用智權策略和無形資產，將可在全球競爭中掌握先機。

工研院於9月15日舉辦「2025 ITRI Innovation Week」系列活動，第一場「智權新創一：世局變動中的智慧財產權發展與策略」論壇由王鵬瑜開場引言，邀請經濟部智慧財產局局長廖承威、台積電（2330）副法務長暨首席智權律師陳碧莉等產官界專家發表專講。同時，壓軸的「沒有資本的資本主義，無形資產的價值」座談會上，由工研院資深副總暨法務長王鵬瑜擔任主持人，智慧財產局局長廖承威、台積電副法務長暨首席智權律師陳碧莉，以及原見精機董事長蘇瑞堯，分別從產官研的領域分享無形資產的價值與布局，為與會者帶來一場精彩的跨界對談。

廖承威引用國際研究機構報告指出，無形資產投資已成為全球經濟發展的重要動能。數據顯示，自1996年以來，無形資產投資額持續攀升，2009年無形資產投資之GDP占比，首次超越有形資產投資之占比，此後差距逐年擴大。

廖承威提到，無形資產融資核心即是作為「技術市場與資本市場的連結者」。信保基金已將無形資產納入重點業務，並準備高達新台幣100億元資金，此對專利之活化及運用有極大之助益。

廖承威同時舉出國外經驗，說明各國政策及無形資產對企業的影響。其中日本將IP列入公司治理項目，促使企業主更加重視無形資產；韓國研究數據顯示，擁有專利的新創公司，可大幅提升公司估值。廖承威認為，智慧局在國際舞台上，積極參與國際合作，持續服務台灣企業，協助應對國際智權挑戰。

陳碧莉則認為，在當前智權變動的環境中，專利已從促進創新的制度，淪為金錢遊戲的籌碼，尤其以非實施專利實體（NPE），俗稱「專利蟑螂」為甚。她引用美國數據指出，專利訴訟中高達七成的原告是NPE，且判賠金額甚至高達數十億美元，形成一本萬利的產業鏈。

陳碧莉分享，面對NPE的挑戰，台積電的策略並非單打獨鬥，而是聯合作戰。她舉出幾種預防與解決方案，包含訴訟防禦聯盟，例如與友廠集結力量，共同成功對抗NPE爭訟。

此外，陳碧莉建議，也可考慮透過團購，以更低的價格取得大量專利的授權，避免被個別索取高額權利金。另一項重要策略是LOT（License on Transfer）協議，台積電曾與英特爾簽署LOT，約定雙方的專利若落入NPE手中，另一方會自動獲得授權，形成互相防禦的機制。此外，他們也隨時備戰，監控競爭者，讓對手不敢輕易動用專利。

陳碧莉強調，專利除了數量之外，其價值更在於品質與強度。身為企業公民，台積電積極透過參與國際組織發聲，推動司法改革，以遏止NPE現象。

陳碧莉並高度讚揚工研院的智權策略，指出工研院並非以營利為目的，而是以技術移轉為核心，協助產業成立新創，走出一條正向的智權之路。

蘇瑞堯以自身經驗為例，分享工研院的技術人如何將研發成果轉化為有價值的無形資產。他指出，工研院的環境，讓他在早期研發階段就建立起專業的智權觀念與布局思維。「我們在研發觸覺感受器技術時，就意識到要區分『營業秘密』與『檯面上的專利』。」他表示，透過工研院技轉法律中心的協助，他們從消極的防守思維轉變為攻擊性的專利布局。

台積電 工研院

