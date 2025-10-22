台中房市旺季不旺！市調統計9月僅13案進場 探同期新低

快訊

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
台中房市急凍，建商陷入觀望，不動產公會統計9月僅13案進場，創歷史同期新低。圖／業者提供
政府打房讓房市進入急凍期，台中市不動產開發公會統計，台中市預售屋交易量不但年減八成，傳統推案旺季的9月，全市更只有13件新案進場，創下歷史同期新低，總推案金額127.6億元、共計826戶，相較去年同期752億元，大減八成以上。

公會指出，去年9月份台中市推案總金額752.2億元，推案戶數達3,050戶，當時迎接房市928檔期，推案金額與推案量雙創歷史同期新高，但後續遭919金龍風暴襲擊，台中市推案金額與戶數隨即呈現斷崖式下滑。

今年928檔期，建商紛紛觀望，儘管進入秋季傳統推案旺季，但9月份台中只有13件新案推出、總戶數826戶、總銷金額約127.6億元，不僅推案量創同期新低紀錄，更顯示建商普遍採取「能拖就拖」策略，延後開案時程以觀望市場反應。

9月進場的大案，包括坤悅在沙鹿推出的「映光田」，總銷22億元、140戶；富旺在沙鹿推出的「星海綻」，總銷20億元、188戶；大漁在大里推出的「大漁樂芙」，總銷24.3億元、168戶等。13件新案中，有9件推案金額在10億元以下。

市調統計，今年前九月推案總金額累計3,343億元，與去年同期4,348億元相比，足足少了1,005億元，推案動能明顯放緩。公會市調委員會表表示，9月案量大減，反映預售成交急凍之後，新案延後推出，且不少開發商採取先建後售方式來度過景氣寒冬。

大台中不動產開發公會名譽理事長王至亮說，推案量大減，代表政府打房政策已見成效，但另一方面就是剛需選擇性減少，目前市場預售屋成交價依舊持穩，同樣符合政府政策預期。

王至亮指出，面對俄烏戰爭、美中貿易戰等地緣政治衝突，以及美國對等關稅新政，台灣市場雖然還需一段時間恢復秩序跟信心，但業界普遍預期，明年第3季產業可望見到起色。

代銷業者也說，新案銷售普遍不如預期，許多指標型建商乾脆延後開案。中秋節前後原為傳統推案高峰，今年卻僅見中小型案零星登場，且多數總銷金額都在10億元以下，顯示市場觀望氣氛依舊濃厚。

預售屋 建商

