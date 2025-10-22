2025國際併購與投資論壇助台商掌握亞太併購契機 加速全球布局

在地緣政治與全球供應鏈重組浪潮下，企業正積極尋求跨國併購與區域擴張的機會。國際通商法律事務所(Baker McKenzie Taipei) 與安永聯合會計師事務所（EY Taiwan）22日於台北共同舉辦「2025國際併購與投資論壇」，邀集來自台灣、韓國與印尼的專業律師與顧問，深入剖析亞太地區的投資環境與併購法規，協助企業掌握全球資本運作趨勢，強化區域競爭力。

論壇以「全球供應鏈重組下的併購策略：從台灣走向世界」為主題，吸引逾百位企業高階主管、法務與財務專業人士參與。論壇聚焦於跨國併購交易中所面臨的法規挑戰、政府審查機制、交易文件設計，以及家族企業的併購策略，並透過兩場綜合座談，分享實務經驗與最佳實踐。

地緣政治與法規變動推動併購新局

國際通商法律事務所主持律師邵瓊慧於開場致詞中指出，地緣政治與關稅政策的劇烈變動，正加速全球供應鏈重組。國際通商積極協助台灣企業在亞太市場尋求併購機會，透過策略性擴張與法規掌握，強化區域競爭力並提升資本運作效率。

資深顧問劉裕實則以「跨國併購如同叢林探險」為喻，強調政府核准在交易中的關鍵角色。他指出：「企業若能前瞻掌握相關許可的審查標準與最新的政策取向，將能有效降低交易不確定性，加速資產布局與市場進入。」

合夥律師杜偉成分享，交易文件是併購架構的法律基礎，也是風險管理與價值創造的關鍵工具。精準設計條款與責任分配，能有效保障交易安全並提升企業整合效率。

而合夥律師谷湘玲則強調，跨國併購的成功關鍵在於清晰的投資策略、內部團隊溝通與外部團隊支援。企業可利用Baker McKenzie的全球經驗，確立併購目標及策略，加速併購前後的資源整合。

針對家族企業的併購需求，合夥律師邱佩冠指出，家族企業可運用跨國併購或企業併購法進行重組，藉由家族辦公室與家族資本進行上下游併購，不僅符合法規，更能在併購策略上保有彈性與稅務優勢。

國際通商表示，此次論壇特別邀請來自Baker McKenzie雅加達、首爾與墨西哥的三位合夥律師來台，親自分享印尼與韓國的投資環境與併購法規重點。 來自Baker McKenzie印尼雅加達的合夥律師Daniel Pardede指出，印尼政府積極推動外資參與基礎建設與數位經濟，然而在併購交易中，需特別留意金融監理機關的核准程序與反壟斷審查。

兩位來自Baker McKenzie韓國首爾的合夥律師Albert Joon Kyo Chung與Seong Hoon (Sean) Yi則分享，韓國在併購交易中對於外資持股比例、產業敏感度與公平交易法規有嚴格規範，企業應及早與當地法律顧問合作，掌握政策脈動與審查重點，以降低交易風險。

來自Baker McKenzie墨西哥的Manuel Padrón也指出，墨西哥憑藉其戰略地理位置與多元產業基礎，正成為全球供應鏈重組下的重要投資熱點。對台灣企業而言，跨國併購不僅能加速進入北美市場，更能利用墨西哥與美國、加拿大的自由貿易協定創造競爭優勢。

國際通商法律事務所特聘資深顧問王悅賢總結則表示，在全球政經局勢快速變動的當下，企業唯有結合全球視野與在地洞察，才能在跨國併購與投資布局中掌握先機，實現永續成長。」他進一步指出，Baker McKenzie在併購領域擁有橫跨70多個國家、超過300位專業律師的全球團隊，長期協助企業處理各類複雜交易，包括跨境併購、私募股權投資、企業重組、合資合作與資本市場操作等。透過整合公司治理、反壟斷、稅務、勞動法、智慧財產權與爭端解決等多元專業，國際通商法律事務所能為客戶量身打造最具前瞻性與可行性的併購策略。

王悅賢強調，「我們不僅是法律顧問，更是企業全球化轉型的策略夥伴。未來，Baker McKenzie將持續以創新、協作與專業為核心，攜手企業迎戰挑戰、拓展版圖，共同開創從台灣走向世界的新局。」