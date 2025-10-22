雙11倒數！Yahoo購物啟動資安防護升級 成立反詐專線、守護消費安全

雙11購物節進入倒數，買氣升溫同時，詐騙手法也持續翻新！近期有民眾收到假冒財政部名義的電子信件，以「雲端發票中獎通知」為由，誘導點擊偽冒的電商網站並竊取個資。Yahoo購物長期將資安視為平台信任的基石，也響應政府打詐政策，迎接購物旺季，平台資安與交易防護再升級。

Yahoo購物已導入雙因素認證、偽冒網站偵測、警示通知機制，並結合AI技術掃描可疑帳號等多項安全防護，強化資安韌性外，雙11期間特別成立平台「反詐客服專線」，守護用戶交易與消費安全。Yahoo購物提醒平台不會主動要求提供帳號密碼或信用卡資料，呼籲用戶提高警覺，謹記「三拒」原則，並掌握「看網域、查拼字、防假客服」三大識詐技巧，讓詐騙遠離。為強化宣導，Yahoo購物也推出「防詐知識小測驗」活動，完成測驗即可免費領5點OPENPOINT，邀請全民聰明識詐，安心購物！

Yahoo購物指出，致力保護用戶隱私與交易安全，推出多項安全性功能與服務，從資安、客服到物流層層守護，包括導入雙因素認證 (MFA)、加密技術及警示通知；同時串連全球網路安全營運中心與在地交易安全團隊，透過AI技術深度掃描異常帳號與詐欺行為，阻斷高風險的QR Code、關鍵字與詐騙網址、針對高風險用戶預防性停權等，並設立賣場檢舉機制及買賣家保障方案。此外，Yahoo購物中心也與台灣大哥大（3045）合作，逐步導入「安心Call」物流隱碼服務，將收件電話代碼化處理，防止個資外洩，進一步強化配送過程的資訊安全，打造更安全的交易環境。

針對近日偽冒網站案件，Yahoo購物與政府單位積極合作，一旦偵測發現偽冒網站，立即通報數發部及台灣網路資訊中心（TWNIC）進行封鎖與下架，從源頭阻斷詐騙，防止民眾連線誤入陷阱。Yahoo購物也於購物高峰雙11期間，成立專屬反詐客服專線 (02-7722-9966)，讓消費者即時獲得專人協助，強化防詐效率，共築反詐交易環境。