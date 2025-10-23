ESG最前線／導入智能標籤 傳遞永續價值

在零售產業邁向數位化與永續化的浪潮中，「智能標籤（Smart Label）」 正逐漸成為連結企業管理、供應鏈效率與 ESG永續目標的關鍵技術。從商品追蹤到碳足跡揭露，智能標籤正在重新定義零售業的透明度與責任感。

傳統的商品標籤主要用於顯示價格與產品資訊，但隨著科技的進步，智能標籤透過 RFID、NFC、QR Code或藍牙感測技術，能即時傳遞產品在生產、運輸、上架乃至回收階段的資訊。例如，服飾零售品牌可在吊牌中植入RFI 晶片，讓系統自動掌握庫存位置、流通時間與退貨狀態，不僅減少人工盤點與錯誤，也能避免過度生產造成的浪費。這樣的技術轉型，為零售業帶來更高效率與更少資源耗損的管理模式。

在ESG三大面向上，智能標籤的貢獻更是明顯。首先在環境面（Environment），智能標籤能追蹤產品的碳足跡與回收路徑。例如食品包裝上的智能標籤，可顯示生產過程中的用水量、碳排放量與保存條件，協助企業落實碳盤查，也讓消費者能依據永續指標做出更負責任的購買決策。此外，若智能標籤結合物聯網（IoT）技術，還可監測冷鏈物流的溫度變化，減少因儲運不當造成的食材報廢與浪費。

在社會面（Social），智能標籤提供了可追溯的「產品身分證」。零售企業能清楚揭露產品來源是否符合法規、原料是否來自合法供應商，以及勞動條件是否符合道德標準。這樣的資訊透明度不僅有助於強化品牌信任，更符合歐盟 CSRD 以及台灣永續報告準則中對「社會責任揭露」的要求。當消費者能透過掃描標籤了解產品的生產背景，品牌的誠信與社會形象也將同步提升。

至於治理面（Governance），智能標籤所產生的數據流能成為企業決策的重要依據。透過即時數據分析，管理者可洞察供應鏈瓶頸、監控異常庫存，並以數據支撐永續報告中的績效指標。例如，零售商可自動生成「產品碳足跡報表」，提供ESG委員會與投資人審查，使永續治理從口號落實為行動。

以Zara為例，其全球門市透過RFID智能標籤串聯庫存與銷售資料，成功減少15% 的存貨積壓，同時支援回收衣物的追蹤流程。這樣的轉型不僅提升營運效率，更讓ESG永續目標具體落地。在台灣，部分便利商店與量販通路也開始試行「電子紙價籤（ESL）」，可即時更新價格與促銷資訊，減少紙張印製與人力成本，並讓商品陳列與庫存管理更智慧化。

智能標籤的價值在於讓「每一件商品都能說話」。當商品背後的環境影響、社會責任與治理數據被揭示，零售業就能從「賣產品」進化為「傳遞永續價值」。這不只是技術革新，更是ESG時代下零售業重新定義責任與信任的關鍵一步。（作者是威煦軟體開發公司總經理）