連鎖效應／幸福企業 連結同仁與事業核心

諾貝爾經濟學獎得主Milton Friedman 曾說：企業的社會責任就是增加利潤（The social responsibility of business is to increase its profits.），此語出自1970年紐約時報雜誌。

時至今日，企業社會責任（Corporate Social Responsibility，CSR）不僅是「取之社會、用之社會」的外象，更應向內發展，並進一步擴充為環境、社會與公司治理（ESG，E／Environment、S／Social、G／Governance）三位一體。其中的社會（Social）即面對企業的利害關係人（Stakeholders)，包括股東、員工、客戶、供應商、媒體、政府、社區和整體社會，取得全面的平衡。

ESG中的S，在各利害關係人中企業首要照顧的對象就是員工。據《公司法》第 235-1 條規定，公司應於章程訂明以當年度獲利狀況之定額或比率，分派員工酬勞。但公司尚有累積虧損時，應予彌補。即在公司獲利前提下，利潤分享員工是法規保障的。

一般企業提到利潤分享，規劃的方案不外乎是分紅、加薪、獎金或福利。許多「幸福企業」則提出更多加碼或創意方案，藉以回饋員工，如：國內外旅遊、家庭日、生日假等，如何將事業營運與同仁緊密連結，我們來看兩個案例。

案例一、四季藝術教育：以一起實現永續教育，成為孩子生命中的貴人為理念的四季藝術，長期關注員工價值的創造，除提撥年度盈餘40%分紅之外，教職員子女入學註冊費九折、月費49折，第三位子女免費就讀，直接鼓勵教師將子女教育交付給企業，把事業核心「教育」與員工福祉合而為一。

案例二、歐德傢俱集團：甫在9月底攜手灣聲樂團，在國家音樂廳舉辦「歐德台灣之音」藝術饗宴分享顧客，而歐德回饋員工的方式也別具一格，採行「全職務二代接班」模式，歡迎歐德二代加入企業行列，從工務、廠務到門市，處處可見子承父母業的案例，目前四大廠區已有兩個廠由二代接手，總公司更開辦二代培訓專班，結合公司高階主管和外部師資，悉心培養企業二代團隊。

照顧員工是否會與股東權益相排斥呢？

要回答這個問題之前先試想：受到照顧的員工是否會更加珍惜、努力投入工作，或將顧客服務得更好？再想想：股東利益一定會與員工利益衝突嗎？

一個讓股東、員工和顧客都滿意的新未來，其實一直都在，從來不需要「選選看」。

（作者是社團法人台灣服務業發展協會總顧問）