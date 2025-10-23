管理錦囊／仲量聯行台灣董事總經理侯文信 綠色裝修 共創三贏

台灣前五大外商不動產顧問集團中，仲量聯行是唯一提供在地「綠裝修服務」的商仲業者；仲量聯行台灣董事總經理侯文信表示，「綠裝修服務」不僅助攻專案業務成長，升級後的綠色辦公室更舒適及人性化，更能做到環境永續，呈現環境、客戶、不動產顧問公司三贏局面。

侯文信分析，2026年國內碳費徵收啟動，「綠裝修服務」能在綠建築的轉型過程中發揮重要作用，若不動產顧問業者能結合全球綠色供應商資源，並同步提供在地專業綠色顧問團隊、設計與施工，以及機電團隊，就能協助企業進行國際綠色認證標準的裝修和設備升級，不僅能做到業務成長，更能幫助企業降低碳成本、緩解碳焦慮，更能實踐企業ESG願景，打造低碳健康辦公空間的三贏格局。

侯文信表示，近年不僅全球ESG意識提升，建築物的淨零轉型與淨零排放更是密不可分，以亞太區來說，平均每10棟新建A級辦公大樓，就有七棟獲得綠色認證，尤其在國內北市信義計畫區中，約三分之二的A級辦公大樓的樓地板面積擁有綠建築認證。

官方帶頭做 引導民間跟進

根據仲量聯行調查，在亞太區240位商業不動產業高階主管中，有半數認為永續裝修是未來三年要優先採取的行動，反映了永續考量是租戶選購、裝修和管理資產的關鍵動力。不僅全球ESG盛行，內政部更透過「淨零建築之路徑規劃」政策，希望透過公有建築帶頭做起，引導民間建築跟進，並已分階段開始執行建築部門的減碳任務，而政府第一個目標，就是2030年公有新建物達成能效一級，或近零碳建築，再逐步擴大範圍至既有建築物，共同邁向近零碳建築。

侯文信表示，在協助客戶進行不動產配置的過程中，已嗅到客戶對於綠色辦公空間的需求，因此著手從開始進行獨創的永續設計、施工方法等「綠裝修服務」，希望從源頭降低建物各階段的碳排放及環境影響，並透過室內設計規劃，創造更舒適、健康的工作環境。

隨著2026年碳費徵收機制的實施，將加速推進建築大樓往綠建築發展的轉型，尤其是「綠裝修服務」能在綠建築的轉型過程中發揮重要作用，商辦大樓若能達成綠色升級，據仲量聯行統計，台北市的綠色租金溢價可達10%到15%，不但有利於增加收益，永續裝修又能長期減少營運成本，進而抵消初期投入的資本支出。

以近期來說，仲量聯行在新竹、就為一家外商半導體公司之總部大樓提供兩層樓的綠色升級辦公空間。

仲聯行專案開發管理部副總經理江佳芬表示，該案總面積達1,570坪，已在去年7月完工，專案從一開始的評估選址、空間規劃、到綠裝修設計與施工，再到設計團隊專注於客製化需求，為客戶制定節能方案並挑選低碳材料，仲量聯行一手包辦。

客製化包辦 制定節能方案

侯文信指出，在節能低碳方面，仲量聯行具體為客戶辦公空間升級項目，包括全面使用LED燈具、使用具備碳標籤的隔間板材、鋪設由綠電生產及高比例回收材料製成的地毯、採用再生循環材料家具，並對施工期間產生的102.6噸垃圾進行分類回收等。

侯文信強調，綠裝修不僅打造一個全方位照顧員工健康的環境，更要為企業的辦公空間做到深度節能，提升企業的綠色競爭力；舉例來說，以仲量聯行所在的台北101大樓的新辦公室為例，該辦公室擁有LEED黃金級、WELL白金級雙認證，內部空間比原有辦公室增加了50坪，但每年節省超過1,100度電。

他指出，透過改變辦公習慣，如大幅減少紙張用量，設定照明政策等，可降低4.1%的營運成本。更換低碳建材與設備，則可有效提升能源效率、延長使用壽命，而升級後的綠色辦公室更具舒適性和人性化，員工滿意度從74% 提升至95%。